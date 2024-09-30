哮喘童病發 母餵非處方藥後亡 藥丸內地帶返 婦涉虐兒被捕

警方昨午12時許接獲一名女子報案，指其4歲兒子於土瓜灣新碼頭街3至5號幸福大廈單位暈倒。男童昏迷由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，情况一度危殆，延至昨晚7時半不治，個案轉交死因庭跟進。警方初步懷疑男童曾誤服藥物，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕其母親，案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進。

針筒餵兩藥丸 消息指抗生素化痰藥

據了解，男童有哮喘病歷，昨早突然氣喘，母親遂將從內地帶返香港的兩粒藥丸，以針筒協助餵食，男童其後昏迷不醒，母親隨即通知丈夫及報警求助。據悉，該藥無獲醫學處方。另有消息稱，涉事兩款藥為西藥，分別為抗生素和化痰藥，屬於通用藥物，包裝寫有簡體字藥名。

兒科專科醫生韓錦倫估計男童死因有兩大可能，其一是哮喘失救，急症室醫生可從男童身體狀况判斷是否缺氧致死；另一可能是與亂服藥物有關，醫院可抽取男童胃部殘餘物或血液送往化驗藥物成分，調查是否涉及藥物中毒或敏感。他說若查明是藥物問題，應調查藥物來源並對外公布，以提醒家長。

韓錦倫稱急性哮喘發作一般會使用噴鼻藥物，除非是垂死急救階段，否則不會服藥或打針處理。部分家長會選擇中醫藥治療哮喘，有研究中西醫協作治療哮喘的他說，中藥「是藥三分毒」，且不同藥材有不同藥性，不應胡亂服用。韓提醒家長治哮喘應尋求西醫或中醫協助，若子女急性哮喘發作而無噴鼻藥物傍身，應帶他們盡快求醫，否則可引致腦部缺氧，嚴重者可失救致死。

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