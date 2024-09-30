灣區熱搜：消費疲同行促銷 Shake Shack擴充緩

今年首8月內地開3關2

截至本月，Shake Shack有39間內地門店，港澳則有8間，合計總數為45間。對於開店速度放緩，Shake Shack品牌負責人表示，公司在調整開店進程與計劃時，始終將長期發展與短期調整相結合，以保證在內地市場的開店進程相對穩健。

Shake Shack的「貴」是賣點，但也可能是制約其於內地發展的原因。受經濟大環境影響，內地消費力轉弱，今年多間西式快餐品牌都在加強減價促銷，例如漢堡王8月推出為期近一個月的「周周9.9元」活動，麥當勞今年多次推出「10元吃堡」活動，但Shake Shack仍維持高價。

太興穗全關 鼎泰豐撤出華北

另一方面，今年亦有不少餐飲品牌收縮內地規模。今年3月，香港太興關閉廣州最後一間門店，目前內地門店剩下6間；進軍大陸20年的台灣知名小籠包餐廳鼎泰豐，今年宣布關閉北京、天津、青島、廈門、西安等地共14家分店，撤出華北。