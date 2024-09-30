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灣區熱搜：消費疲同行促銷 Shake Shack擴充緩

【明報專訊】Shake Shack是以熱狗小推車起家的街頭快餐店，2015年上市，2019年進軍中國內地市場，2020年北京店開幕時公司曾表示計劃2030年前於全國開設55間門店。2021年，Shake Shack將計劃調整為2031年前全國開店79間。今年以來，Shake Shack內地開店速度明顯放緩，內地餐飲數據查詢平台窄門餐眼顯示，Shake Shack於2022及2023年的開店數量為15和12間，而今年前8個月僅新開3間門店，但同時關了廣州太古匯店和武漢一間門店。此外，香港圓方分店早前也因租約到期關閉。

今年首8月內地開3關2

截至本月，Shake Shack有39間內地門店，港澳則有8間，合計總數為45間。對於開店速度放緩，Shake Shack品牌負責人表示，公司在調整開店進程與計劃時，始終將長期發展與短期調整相結合，以保證在內地市場的開店進程相對穩健。

Shake Shack的「貴」是賣點，但也可能是制約其於內地發展的原因。受經濟大環境影響，內地消費力轉弱，今年多間西式快餐品牌都在加強減價促銷，例如漢堡王8月推出為期近一個月的「周周9.9元」活動，麥當勞今年多次推出「10元吃堡」活動，但Shake Shack仍維持高價。

太興穗全關 鼎泰豐撤出華北

另一方面，今年亦有不少餐飲品牌收縮內地規模。今年3月，香港太興關閉廣州最後一間門店，目前內地門店剩下6間；進軍大陸20年的台灣知名小籠包餐廳鼎泰豐，今年宣布關閉北京、天津、青島、廈門、西安等地共14家分店，撤出華北。

相關字詞﹕消費 Shake Shack 大灣區

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