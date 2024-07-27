灣區熱搜：美漢堡過江龍 天河店一年即關 Shake Shack稱改善佈局常規動作 食客指性價比不佳

明報記者 司徒聰穎

Shake Shack是美國紐約的漢堡品牌，號稱「神級漢堡」、「最強漢堡」。2018年，香港美心集團通過特許經營方式將Shake Shack引入香港，2019年1月又在上海開設Shake Shack內地首店，開業時曾創下排隊7小時的紀錄。2020年後，Shake Shack再於北京、深圳、澳門、杭州、南京、成都等城市開店。廣州首店則位於天河區天環廣場，2022年4月6日開幕。去年7月，Shake Shack廣州第二間分店在天河區太古匯開業，但早前有網民發現該店已豎起圍板，寫着某運動服裝品牌將入駐，意味太古匯店一年就關閉。

滬開張排7小時 售價較同行貴

對於廣州門店二剩一，Shake Shack品牌負責人稱，太古匯店9月8日已正式撤出，因該店與天環店同屬天河商圈，距離非常近，關店是結合市場反饋、消費需求及提升資源配置，以確保Shake Shack在廣州長期健康發展。該負責人又稱，這次調整是廣州市場改善選址佈局的常規動作，未來還會擇機開設新店。

穗二店剩一 首店開一月客銳減

「貴」是Shake Shack區別於其他漢堡品牌的標籤之一，根據廣州Shake Shack餐牌，最便宜的漢堡售36元（人民幣，下同），最貴則要84元，一杯奶昔40元，一份薯條34元，以當地同類漢堡店而言偏高。雖然上海首店曾創排隊7小時的紀錄，兩年前廣州天環店開業首日則是1小時人龍，當日部分廣州人還在社交平台調侃有否必要排隊吃Shake Shack，有稱「我寧願吃腸粉和粥」。另據內媒《時代財經》報道，天環店開業不到一個月，店內食客已顯著減少。

食客：同價位有更好選擇

9月18日內地中秋假翌日中午，本報記者走訪天環廣場分店，店內20多張餐桌幾乎座無虛席，店外20多張餐桌則只有幾桌食客。食客中既有年輕人、外國人，亦有貌似遊客的家庭用餐。來自北京的劉先生從事餐飲行業，也做美食點評，「我經常吃美式漢堡，偶爾也會光顧Shake Shack」，他稱「（Shake Shack）按照國外價格去定，所以會比較貴」，但認為Shake Shack不算物有所值，「有很多同樣高價定位的美式漢堡品牌，例如北京的京A Taproom精釀餐吧、悠航SLOWBOAT，幾乎每天爆滿，其價格和Shake Shack差不多甚至更貴，但他們的漢堡更有特色」。

對於Shake Shack太古匯店關閉，廣州大學韓同學表示不清楚，但認為食物味道不錯，「我比較愛吃雪糕，Shake Shack每個城市都有限定的雪糕」，如果單買雪糕價錢還可接受，「漢堡可能會稍微貴一些」。