加強政府合作冀有新資源 團結基金：智庫應助港轉型

董建華近年身體抱恙久未露面，去年由基金主席改任榮譽主席。對於財政是否受影響，李正儀認為目前經濟不景，所有機構都要開源節流，董家的「董氏慈善基金」繼續是最主要的捐款來源之一，資源上「能夠維持」。她透露基金藉此契機，加強與政府、企業及非牟利機構合作，包括就研究項目提供資源、擔任顧問等。「（以往）董先生找了很多資金回來，所以當時同事自己覺得這個題目要做，他們就做……新方案只不過是微調，就是『我們歡迎大家合作和參與』。」

近期有意見指智庫在新政治格局下的功能遭削弱，面臨「寒冬」。李正儀認為香港在地緣政治受壓下，智庫應凝聚社會意見、提供自由開放平台，協助香港突破和轉型。她說，智庫有責任加強與不同持份者交流合作，直接支持個別項目，讓其他機構對智庫工作抱有更強「主人翁」感覺。她強調基金非顧問公司，原則是提供客觀政策分析，不會為個別機構闡述立場。基金對外則加強民間交流，包括與內地智庫增加合作，也跟「一帶一路」如中東等地的智庫、學術及研究機構聯繫。

指港人多戀九七前 籲配合國策發展帶路

香港經濟疲弱，中小企陷入難關，李正儀稱不少中小企未察覺全球經濟格局走向多極體系，沒有及早開拓東南亞、中東、非洲等新興市場，「香港人很多時只是眷戀九七之前的經濟成果，沒有調整和改變自己，沒有從宏觀分析怎樣佈局自己的生意或企業的方向」。她期望社會覺醒，配合國策發展「一帶一路」市場，認為本港尚有眾多優勢，包括低稅制、普通法制度、金融市場等。

明報記者 鄭啟智