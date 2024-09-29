石湖墟有檔從元朗入貨 雞地淡水魚市場要消毒

漁署：為審慎 西區淡水魚市場同消毒

漁護署回覆，為審慎起見，已於西區副食品批發市場的淡水魚市場清潔和消毒，並向相關淡水魚批發戶發信和派發宣傳單張；至於私營的元朗鮮魚批發市場，署方亦向其管理公司和商戶發信和派發宣傳單張作同樣的通知和提醒。

本報記者昨早到石湖墟街市，5個淡水魚檔中有4檔營業，檔外人流明顯較其他海鮮檔少。其中3個淡水魚檔皆稱自乙鏈ST283爆發後生意暴跌。其中一檔的職員陳先生肉緊地說「生意好差」，客量減半；另一檔檔主林先生稱每日生意額由兩萬元跌逾半，每日入貨量由300斤減至100多斤，擔心無法交租及出糧。

上水街坊曾太原每周吃一次淡水魚，得知乙鏈爆發後膽怯，減少進食。她說會待政府辨清帶ST283的淡水魚貨源並堵截後，才重新購買。

檔主林先生透露其貨源來自元朗雞地一個私營淡水魚市場，惟拒絕透露批發商名稱。職員陳先生稱其檔口供應商位於長沙灣淡水魚市場。

石湖墟街市另有兩個魚檔稱貨源來自內地。漁農界立法會議員何俊賢料內地淡水魚在運輸來港及儲存中滋生ST283，倡增本地淡水魚供應。