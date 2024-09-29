旅議會倡打造熊貓知識產權 開放予商界推產品

較他地有優勢 推動產業需多方協力

楊淑芬昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，香港是除了內地以外擁有最多大熊貓的城市，而中央贈港大熊貓不設限期，來港就是落地生根，認為香港較其他地方更有優勢推動「大熊貓經濟」。她說，除了由海洋公園負責推動保育及讓遊客觀賞大熊貓，要推動相關產業亦需多方面協助，首先要令不論是市民或旅客都喜愛大熊貓，現時已有好開始，包括有徵名及繪畫比賽等活動，下一步當局可為大熊貓設計知識產權，並配合政策鼓勵商界使用，令全城都有大熊貓特色產品，例如酒吧可調製竹葉青雞尾酒、甜點店可用傳統甜品芝麻糊及杏仁露製作熊貓形象食品，又或推出大熊貓文具、首飾等。

以熊貓一家四口創作故事

楊提到美國有《功夫熊貓》動畫電影，香港亦可以一家四口熊貓在港生活、盈盈作為最年長誕下首胎的熊貓媽媽等作故事藍本，創作「人性化」故事，在港延續熊貓文化。

海洋公園保育基金主席、中國臥龍大熊貓俱樂部榮譽理事長陳晴上周二（24日）在聯合國兒童基金會慈善跑記者會後向本報記者說，知道大家熱愛盈盈的龍鳳胎，很多人都想見兩姊弟和希望有直播，她說待熊貓寶寶出生滿百日可考慮作更多安排。翻查資料，廣州長隆野生動物世界近日就為大熊貓寶寶「妹豬」舉行盛大百日宴，盈盈於8月15日誕下龍鳳胎，約11月底龍鳳胎就滿百日。