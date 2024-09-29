明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

旅議會倡打造熊貓知識產權 開放予商界推產品

【明報專訊】繼大熊貓盈盈誕下龍鳳胎，上周大熊貓安安和可可亦由四川抵港，社會關注如何推動「大熊貓經濟」。旅遊業議會總幹事楊淑芬建議當局運用熊貓形象設計知識產權，開放予商界運用，並結合動畫等創意產業，以延續熊貓故事，令旅遊業及各個產業受惠。

較他地有優勢 推動產業需多方協力

楊淑芬昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，香港是除了內地以外擁有最多大熊貓的城市，而中央贈港大熊貓不設限期，來港就是落地生根，認為香港較其他地方更有優勢推動「大熊貓經濟」。她說，除了由海洋公園負責推動保育及讓遊客觀賞大熊貓，要推動相關產業亦需多方面協助，首先要令不論是市民或旅客都喜愛大熊貓，現時已有好開始，包括有徵名及繪畫比賽等活動，下一步當局可為大熊貓設計知識產權，並配合政策鼓勵商界使用，令全城都有大熊貓特色產品，例如酒吧可調製竹葉青雞尾酒、甜點店可用傳統甜品芝麻糊及杏仁露製作熊貓形象食品，又或推出大熊貓文具、首飾等。

以熊貓一家四口創作故事

楊提到美國有《功夫熊貓》動畫電影，香港亦可以一家四口熊貓在港生活、盈盈作為最年長誕下首胎的熊貓媽媽等作故事藍本，創作「人性化」故事，在港延續熊貓文化。

海洋公園保育基金主席、中國臥龍大熊貓俱樂部榮譽理事長陳晴上周二（24日）在聯合國兒童基金會慈善跑記者會後向本報記者說，知道大家熱愛盈盈的龍鳳胎，很多人都想見兩姊弟和希望有直播，她說待熊貓寶寶出生滿百日可考慮作更多安排。翻查資料，廣州長隆野生動物世界近日就為大熊貓寶寶「妹豬」舉行盛大百日宴，盈盈於8月15日誕下龍鳳胎，約11月底龍鳳胎就滿百日。

相關字詞﹕旅議會 楊淑芬 大熊貓經濟

上 / 下一篇新聞