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酒店業：黃金周訂房九成同去年 房價下調收入減

【明報專訊】內地一連7天國慶長假期周二（10月1日）開始，旅遊業議會早前預料今年十一黃金周整體內地訪港旅客約115萬至120萬人次，按年增兩成，為疫前2018年的七成半。雖然旅客人數預計增長，惟有旅遊業稱報團情况未算理想，美麗華集團首席營運總裁陳宗彝以其集團的酒店為例，黃金周訂房率雖維持九成，但因調低房價，故收入減少。他說旅客需要新的旅遊體驗，建議可在彌敦道兩旁加入「燈光秀」增香港吸引力。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠昨在港台節目《星期六問責》稱，去年疫後剛恢復，料今年旅客數字一定比去年好，但單看旅行團報團情况則未算暢旺。她說在疫情前，旅行社在十一黃金周前一周已難為旅行團訂房，但至昨日酒店仍有房可訂。

旅界：政府節目對旅團幫助不大

當局將於黃金周舉行不少活動吸引旅客，包括國慶煙花首結合無人機表演。梁芳遠說對自由行旅客而言，多了節目是開心的事，但對旅行團幫助不大，期望政府日後若有活動，可盡早與業界溝通，以便提早設計旅遊產品。

梁舉例，內地較遠地區及內陸客人報團，很多時要提早三四個月甚至半年規劃，業界現已要為明年農曆新年做準備。

旅議會總幹事楊淑芬說留意到今年本港酒店價格下降，而酒店是訪港旅客主要開支之一，假若其他開支水平維持不變，料旅客在港人均消費約4000元，會較去年低。

旅客人均消費4000元 較去年低

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨在商台節目《政經星期六》稱，業界對今次內地國慶長假期的生意期望審慎，酒店入住率10月1日至4日為高峰，之後便「斷崖式下降」，而目前酒店仍有房可供旅客在黃金周預訂。

訂房首4日高峰後「斷崖式跌」

身兼尖沙嘴中部策略發展協會發起人的陳宗彝在《星期六問責》解釋，去年疫情後內地對外很多航班未恢復，今年內地與23個國家互相免簽，而在港元較強下，海外地方的匯率更吸引，今次對本港酒店而言是頗困難。

陳又以其集團的酒店為例，十一黃金周訂房率93.7%，與去年相若，房價則下調約一成（約200元），意味以更低價換較高入住率。他認為不少內地旅客未必是首次來港，有需要提供新的體驗增加其留港意欲。

倡彌敦道添燈光秀

陳宗彝打趣說，在彌敦道及佐敦中間有個「我們形容是『黑洞』……有數百米穿過是黑漆漆的」，建議可參考外地做法，在彌敦道兩旁新增裝置設「燈光秀」，加強旅客體驗。

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