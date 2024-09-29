兩的輕碰停快線理論 司機捱撞同亡 事發西部公路 後上四驅車司機涉危駕被捕

運輸及物流局長林世雄昨晚在社交平台發文對事件表示關注，並對車禍死者家屬致以深切慰問，呼籲司機在處理交通意外時必須以自身安全為首位，小心觀察四周環境，並停留在安全位置。

另的士女乘客受傷送院

涉事兩輛的士分別為「紅的」及「綠的」。事發後紅的右車身撞向綠的車尾，兩名男司機倒卧綠的前方，身體扭曲。警方接報到場封鎖部分行車線，消防協助將傷者移至救護車，兩名司機由救護車送往天水圍醫院，經搶救後，67歲姓周綠的司機及57歲姓卓紅的司機先後不治，另29歲姓王紅的女乘客受傷，送往屯門醫院治理。肇事Range Rover四驅車40歲姓梁男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

現場為港深西部公路近新生村，3線往內地，左邊有路肩，時速限制80公里。昨午2時許，兩的士輕微碰撞後停在快線，兩司機下車理論，掛中港牌的四驅車駛至，撼紅的及兩名的士司機。根據網上車cam片段，兩的士撞後不久，紅的停在快線，兩人在車尾，綠的在前方快線約150米，疑紅的其後駛近綠的，兩司機續在紅的車尾商討時捱撞。

汽車會：應停慢線路肩亮死火燈

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，料與後上司機不專注駕駛有關，而車輛停在中或快線下車非常危險。他說在快速公路發生意外後若無人受傷，應停在慢線或左邊路肩，亮起「死火燈」，情况許可才下車，站在路壆、欄杆內等相對安全位置，令其他駕駛者易於察覺，切勿站在兩車之間及前方；若有人受傷或車輛未能行駛，應亮起「死火燈」及報警，留在車廂等候時扣安全帶。

今年3月，私家車與的士在大老山公路輕微碰撞，兩車停在中線，司機下車理論約1.5分鐘，駛至中型貨車猛撼私家車，站在兩車附近的兩名司機被撞飛，一死一重傷。