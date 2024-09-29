廣東登革熱感染飈 醫生憂北上潮掀本地疫情

全省月內逾2000 佛山一周285

衛生防護中心稱，今年本港共錄得71宗登革熱個案，包括67宗輸入及4宗本地感染，而今年截至本月26日的臨時數字共有8宗輸入個案是在內地受感染，一人在潛伏期到過廣州，而單是本月20至26日一周內就錄得7宗傳入個案，其中6人潛伏期內曾到佛山，餘下一宗到過印度。

中心引述廣東省衛生健康委員會資料稱，廣東省過去3個月登革熱個案增加，今年7及8月分別為233及1220宗，大部分屬本地感染。

翻查廣東省各城市衛生健康部門公開資料，今年第38周（9月16至22日）廣東全省新增登革熱感染764宗，較對上一周減少11宗。佛山市錄得最多新增個案，共285宗（見表），皆為本地感染；而港人最常去的深圳新增33宗，寶安區、龍崗區、羅湖區及福田區皆錄得本地感染。

防護中心：口岸籲防蚊 加强滅蚊

不少港人乘本周末及國慶假期相連「北上」，曾祈殷表示，廣東登革熱高峰期通常是每年6至11月，而現時其感染個案較多，國慶假期北上一定程度有感染風險，若本港登革熱輸入個案增加，則本地登革熱感染有可能加劇，籲政府和市民警惕，做好預防措施。他提醒從登革熱嚴重地區返港者留意健康情况等，北上要做好防蚊措施，如清晨及傍晚避免前往郊外地區。

防護中心回應，已加強於口岸及跨境交通工具向旅客宣傳防蚊，並派發預防資訊，亦已通知口岸管理人員及跨境運交通工具營運者有關登革熱資訊，保持環境清潔並加強滅蚊工作。