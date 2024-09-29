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「機場建設費」收至還清三跑債 未言時間表

【明報專訊】機管局2016年起向離境及過境旅客徵收用於支付三跑工程建造費的「機場建設費」，預計1415億元工程成本中，最少260億元資金來自該徵費。不過2020年起新冠疫情令機場客量大減，相關收入急跌，機管局前年已宣布，因收入減少，需由原估計收取至2030/31年度延至2033/34年度。對於三跑啟用之際客量仍未復疫前，未來會否需再延收取，機管局稱會繼續徵收至所有三跑相關債務還清為止，未有透露還款時間表。

疫情客少 原由2030/31延至2033/34

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，整體客量呈升勢，估計即使再延收亦只會遲一兩年。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才稱，現難料未來10年經濟環境，仍需時觀察局方還款壓力。麥認為現時長途客收費較高，三跑如可吸引更多長途航線使用，將更快改善徵費收入。目前機管局向離境旅客收取90至180元機場建設費，轉機客則收取70至180元，長途客、頭等及商務客收費較高。

翻查機管局年報，除首年收取19.44億元外，疫前年均收取38億元，但2020年及2021年跌至約1億元，至去年回升至約24億元。8年來累計收取約166億元，即仍需收多約百億元才達260億元目標。機管局稱，整體仍需待還清所有三跑債務才會停收費用，截至今年5月為三跑項目已籌措的外部融資約1240億元，整體借貸成本約每年3.1厘。

相關字詞﹕機場管理局 機場三跑 機場 機場建設費

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