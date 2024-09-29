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T2時間表將公布 消息稱需籌備無閒置

【明報專訊】機場三跑道系統11月底啟用，不過當初為配合三跑運作斥資約129億元擴建的二號客運大樓（T2）縱完工仍未能同步啟用。機管局早前曾稱，T2將在機場客量「達標」後才開放，本報向機管局查詢何謂「達標」及T2有否具體重開日期，局方重申會因應客運需求分階段啓用。知情人士稱，局方短期內會公布T2分階段啟用的時間表；強調T2不會閒置，商戶如零售餐飲、航空公司等進場也要時間及籌備。有立法會議員稱，理解機管局從效益角度暫不啟用T2，惟不希望「拖太耐」，建議當局探討開放作其他用途增加非航運收入。

原稱今年開 5月改須客量達標

第一代T2於2007年啟用，當年耗資28億元興建，12年後機管局便以配合三跑為由拆卸重建，2019年起關閉。新建T2新增南北兩座附屬大樓，並填補初代大樓設計缺失，將可同步提供出入境服務、增設行李輸送設施等。機管局2020年批出工程合約，至2021年立法會文件仍稱新T2今年啟用，署理行政總裁及首席營運總監張李佳蕙今年5月改稱，T2將在客量「達標」後才啟用，又強調不會有財務問題。

機管局回覆查詢時無回應何謂「達標」。有知情人士分析，一號客運大樓（T1）足應付8000萬旅客，機場今年底客量才達6000萬，故T1來年尚有空間應付需求，未需T2分流，T2投入運作也要成本。不過該人士稱，機管局不會待T1客量逾8000萬才啟用T2，只要客量上升持續至一定水平，便會逐步開放。

姚柏良盼勿久拖 倡研先辦展

機管局董事兼旅遊界立法會議員姚柏良稱，理解機管局從成本效益角度不啟用T2，不擔心T2以年計後才啟用，但平日維修保養、「開冷氣都要錢」，盼當局勿「拖太耐」。他建議當局檢視大樓設計，探討作客運用途前有否空間先開放作展覽等其他用途，以增加收入。

同為機管局董事的選委界議員陳仲尼認同招商及安排人手進駐需時，但估計招商亦有挑戰，因商戶也會視乎人流才投資，惟客量增長短期內或仍緩慢。陳又認為，局方應小心評估客量需求再決定T2開放程度，從而控制及監察營運開支，否則T2開或不開均或虧蝕。

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