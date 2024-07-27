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三跑最快11‧28啓 T2按客量分段開 學者：客量未回復作用暫小 機管局董事憂赤字兩年

【明報專訊】歷時8年、斥資1415億元興建的機場三跑系統，據悉最快11月28日啟用，機場由雙跑道變為三條跑道運作。不過，機場客運量料未重返新冠疫前7000萬水平，機管局年初目標今年底完全恢復，局方昨回覆本報承認未達標，料今年總客量6000萬人次。配合三跑而擴建的二號客運大樓（T2）亦由今年啟用改為按客量需求分階段啟用（見另稿）。有學者稱，客量明年中才有機會回復疫前，現階段雙跑仍有容量，多一條跑道短期對港作用不大。有機管局董事不諱言，現客量未如當年規劃般樂觀，三跑啟用首兩年或虧蝕，局方需設法控制營運成本，壓縮負現金流。

明報記者 孫澤芳

機局今年預測客量降至6000萬

三跑工程2016年動工，新建跑道前年11月已啟用作新的北跑道，舊北跑道改編為中跑道後一直關閉以重新配置，故過去兩年機場仍以雙跑道系統運作。中跑道今年9月曾重開試飛，據悉機場最快11月28日全面重開中跑道，屆時正式改以3條跑道運作。機管局回覆時無否認，重申年底前全面運作三跑。

三跑啟用提升機場容量，飛機升降量可逐步增至每小時102架次，長遠2035年滿足每年1.2億人次及1000萬公噸貨運量。然而，客運量疫後一直未返疫前水平，今年首8個月累計約3500萬，僅為疫前同期約七成。貨運量方面則一直貼近疫前水平，月均近40萬公噸（見表）。

客量未返疫前，航班對跑道需求亦減。現時雙跑道系統每小時最高可供約68架次飛機升降，即全年約42萬架次，2018、2019年全年飛機升降量達到甚至超越容量上限，但去年全年升降量約28萬架次，僅及疫前六成半，今年首8個月則有24萬。

稱上月單日最高升降量近疫前

以全年數據計，現階段再多一條跑道或供過於求。本報獲悉，機管局此前亦就此評估，局方認同以現階段客量或影響三跑使用量，但同時每日高峰期的飛機升降量亦正穩步恢復，貼近疫前水平，認為仍需啟用三跑。機管局回覆稱，上月單日最高飛機升降量回復至疫前九成。知情人士表示，客運雖未達疫前水平，但貨運量不受疫情影響，港機場貨運是全球第一。客運復蘇情况，亞洲地區航班差不多回到疫前，個別地區甚至超過疫前，但長途航線較滯後。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國指出，雙跑系統容量仍有空間，如航空公司有意加班及開新航點早已申請，不會因多一條跑道加機，已撤離航空公司亦不會因有三跑重返，現階段三跑效益一定未如當年規劃般大，只能「慢慢等佢發揮作用」。

學者：深廣亦增跑道 應搞好經濟吸客

羅又稱，機場基建應超前部署，不止香港，深圳寶安、廣州白雲機場明年亦有多條新跑道啟用，香港應「搞好經濟、搞好夜繽紛」吸引旅客來港，才能促使航空公司加班開線，盡用三跑。

議員倡推泊位優惠 聯運鐵路

機管局董事兼選委界立法會議員陳仲尼稱，興建跑道屬長線投資，機場在客量未如預期下運作三跑亦需成本，計算折舊後，不排除未來兩年機管局帳目虧損。陳建議局方提供更多泊位優惠，吸引航空公司用三跑，同時監察用量，按需求運作，壓縮負現金流。

機管局董事兼旅遊界立法會議員姚柏良表示，三跑始終有助機場高峰期為航空公司提供更多升降時刻，確保旅客準時上落機。機管局6月起推出「航空網絡拓展計劃」，航空公司開辦新航線及加班可有1萬至2萬元獎金，姚認為可加碼，並更積極推展高鐵與機鐵聯運，吸引更多內地客。

本報亦就三跑啟用向各航空公司查詢，香港航空稱會把握機遇，適當擴充機隊及開拓航點；香港快運期望明年首季增至每周逾800班機，開設逾10個新航點；大灣區航空稱密切留意市况規劃更多航線及加班；國泰航空謂會持續拓展航線網絡，明年集團料增20個航點至逾100個。

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https://link.mingpao.com/83055.htm

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相關字詞﹕機場管理局 機場 機場三跑 三跑

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