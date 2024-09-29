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港聞二

岑浩輝候選政綱提規範博彩業 稱非收縮關停

【明報專訊】澳門特首選舉宣傳期昨日（28日）展開，同日舉行選委答問大會。唯一候選人澳門終審法院前院長岑浩輝公布政綱聚焦經濟，包括提出設立基金支援新興產業、改良中小企援助及補貼等。對於中小企經營困難，岑強調要先研究現况，現階段公布具體指施「不應該亦不現實」。岑浩輝參選時曾斥博彩業「野蠻擴張」，昨日措詞相對溫和，屢次表示需確保博彩業「依法有序發展」，防止負面情况再現，但表明「不是收縮、不是關停」。

澳門特首選舉下月13日舉行，選管會昨日舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，400名選委當中共315人出席，包括前特首何厚鏵和崔世安。岑浩輝參選政綱題為「奮發同行，持正革新」，施政方向構想分為5部分，包括加快推進經濟適度多元、提升治理水平等（見表）。

政綱鼓勵大企業本地採購

助中小企轉型 完善援助補貼

經濟問題是答問大會的焦點，岑浩輝上月宣布參選時特別提及中小企經營困難，他在政綱提出協助中小企轉型、完善援助補貼計劃、鼓勵大型企業本地採購等，惟未有具體建議。工商金融界選委吳慧紅發問指當地中小企經營「火燒眼眉」，部分更要結業，追問具體支援措施和時間表。岑浩輝回應時承認部分中小企已結業，強調要先了解現况，包括中小企地域分佈、各行業面對的問題、與社會變遷的關係等，否則不宜作任何決定，「我暫時說不出一個時間表，怎樣去推出、去推進什麼措施」。

曾斥博彩業「野蠻擴張」

稱將嚴格監督博企守法

岑浩輝在參選記者會斥澳門博彩業曾經「野蠻擴張」，他昨日未再嚴詞批評，認為澳門不能過度依賴博彩業，多元發展是共識。他將嚴格監督六大博企遵守博彩法，確保博彩業有序健康發展。勞工界選委馬靜雯關注會否維持博彩業不輸入外勞的政策，岑浩輝沒有明確承諾，表示自己仍是候選人，但稱暫未考慮博彩業輸入勞工，認為要顧及莊荷的穩定和就業保障。

旅遊業方面，岑浩輝說現時赴澳旅客主要來自內地，要扭轉應放眼東南亞、東北亞、印度、巴西等市場，形容共有約10億中產人口。他稱，政府會推出政策吸引海外旅客，與六大博企在重要市場設立旅遊推廣辦事處，並聯同旅遊業協會加強推廣。

澳門正推動「1+4」經濟策略，發展大健康、高新技術等4個重點產業。岑浩輝在政綱建議設立「政府產業基金」、「科技成果轉化引導基金」等，他在答問大會後的記者會表示，政府須扮演引領角色，推出進一步稅務優惠、善用豐厚財政儲備提供財政支持及產業投資。他說，將善用橫琴深度合作區，融入國家發展大局。

多名選委滿意岑浩輝政綱，澳門全國人大代表何敬麟認為，岑浩輝重視聆聽意見，大方向是協助中小企轉型，對岑有信心。澳門立法會議員高天賜則表示，全球和內地經濟均影響澳門，解決中小企困境不是易事。現任特首賀一誠胞姊、社會服務界選委賀定一被問到是否支持岑浩輝，她僅以微笑回應。

明報記者 鄭啟智 澳門報道

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