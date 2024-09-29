倡大學入學只計總分 校長會：收生更有彈性

連鎮邦及該會副主席邱潔瑩昨日接受商台節目《政經星期六》訪問，邱潔瑩說該會提交的《施政報告》建議，包括將現時的大學入學要求，改為不按特定科目成績計算，改為計算總分，認為一方面可讓大學收生更有彈性，不同潛能的學生亦有升讀大學機會。

連鎮邦補充，每個學生的發展階段不同，例如有些中學生數理學科較強，語文能力較弱，又提到現時大學收生時開始有彈性，亦欣賞大學放榜前優先取錄有特別專長的學生，惟擔心他們未能跟上院校各自的做法。

現時不少院校均有彈性收生安排，如港大、中大及科大設有機制，取錄部分單一學科取得及格水平下一級成績但整體表現良好的學生，舉例港大只考慮中、英文科或其餘兩個選修科不及格的學生，並在計算入學分數時扣減10%分數；科大則只考慮中英數不及格的學生。

建議三層應急機制恒常化

另外，針對學童輕生的學校為本三層應急機制將延長至年底，連鎮邦強調應設恆常機制處理，並設跨部門、界別及專業的高級別委員會研究，以及訂立短中期改善目標。他亦建議政府透過公私營醫療合作，資助私家醫生提供第三層醫療服務，減輕公營醫療壓力。