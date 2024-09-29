明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

倡大學入學只計總分 校長會：收生更有彈性

【明報專訊】中學校長會主席連鎮邦昨在電台節目表示，現行學制沿用逾20年，上一次教育改革已是2000年，認為是時候整體檢視，包括檢視文憑試「332A2」的入學制度，改為計算最佳5科成績。他稱目前不少大學在收生上留有彈性，但做法不一，「我們（校長）都跟不切」，反映有需要檢視入學制度，他強調建議非降低收生要求，而是讓不同能力的學生都可被看到其價值。

連鎮邦及該會副主席邱潔瑩昨日接受商台節目《政經星期六》訪問，邱潔瑩說該會提交的《施政報告》建議，包括將現時的大學入學要求，改為不按特定科目成績計算，改為計算總分，認為一方面可讓大學收生更有彈性，不同潛能的學生亦有升讀大學機會。

連鎮邦補充，每個學生的發展階段不同，例如有些中學生數理學科較強，語文能力較弱，又提到現時大學收生時開始有彈性，亦欣賞大學放榜前優先取錄有特別專長的學生，惟擔心他們未能跟上院校各自的做法。

現時不少院校均有彈性收生安排，如港大、中大及科大設有機制，取錄部分單一學科取得及格水平下一級成績但整體表現良好的學生，舉例港大只考慮中、英文科或其餘兩個選修科不及格的學生，並在計算入學分數時扣減10%分數；科大則只考慮中英數不及格的學生。

建議三層應急機制恒常化

另外，針對學童輕生的學校為本三層應急機制將延長至年底，連鎮邦強調應設恆常機制處理，並設跨部門、界別及專業的高級別委員會研究，以及訂立短中期改善目標。他亦建議政府透過公私營醫療合作，資助私家醫生提供第三層醫療服務，減輕公營醫療壓力。

上 / 下一篇新聞