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被問立場案對傳媒影響 稱被告「根本不是在做新聞工作」

【明報專訊】立場新聞母公司、前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐被判煽動罪成，特首李家超昨日落區後見記者，被問到會否擔心案件影響本港傳媒環境，李家超引述法庭判決形容被告「根本不是在做新聞工作」，而是利用傳媒平台發布煽動憎恨文章，導致市民可能用不合法途徑改變政府政策。保安局長鄧炳強在另一場合表示，只要建基於事實，無論對政府作出如何尖銳和猛烈的批評都無問題，稱只有想打「擦邊球」的人，即是想違法但不想負上法律責任者，才會擔憂違法。

李家超昨到訪沙田區後回應傳媒提問稱，立場案的判辭詳列新聞工作受到保障的原則，包括新聞工作必須按負責任的新聞作業原則，真誠行事，以準確事實為基礎，提供準確可靠的資訊，稱若新聞工作者細心閱讀，會更覺得受保障。他認為是次判決清晰反映，正當日常的專業新聞工作，絕對會依法獲保障 ，而且保障是符合國際人權標準。

鄧炳強：建基事實報道均沒問題

鄧炳強昨日出席消防及救護青年團大匯操後，被問到判決是否教人如何做記者，他引述判辭稱在《公民權利和政治權利國際公約》下，傳媒機構要遵守和執行「特別責任和義務」，包括保障國家安全，他說若目的是抹黑政府及危害國安，與新聞工作便是「完全兩回事」。他又引述法庭指《立場新聞》並非真正傳播媒體，而是在「黑暴」期間最主要從事抹黑中央及香港政府的工具，用並非建基於事實、而是假消息煽動市民憎恨政府，他強調，任何建基於事實的報道都是沒問題的。

相關字詞﹕煽動刊物 新聞自由 立場新聞

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