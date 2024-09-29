被問立場案對傳媒影響 稱被告「根本不是在做新聞工作」

李家超昨到訪沙田區後回應傳媒提問稱，立場案的判辭詳列新聞工作受到保障的原則，包括新聞工作必須按負責任的新聞作業原則，真誠行事，以準確事實為基礎，提供準確可靠的資訊，稱若新聞工作者細心閱讀，會更覺得受保障。他認為是次判決清晰反映，正當日常的專業新聞工作，絕對會依法獲保障 ，而且保障是符合國際人權標準。

鄧炳強：建基事實報道均沒問題

鄧炳強昨日出席消防及救護青年團大匯操後，被問到判決是否教人如何做記者，他引述判辭稱在《公民權利和政治權利國際公約》下，傳媒機構要遵守和執行「特別責任和義務」，包括保障國家安全，他說若目的是抹黑政府及危害國安，與新聞工作便是「完全兩回事」。他又引述法庭指《立場新聞》並非真正傳播媒體，而是在「黑暴」期間最主要從事抹黑中央及香港政府的工具，用並非建基於事實、而是假消息煽動市民憎恨政府，他強調，任何建基於事實的報道都是沒問題的。