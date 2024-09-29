李：續嚴打濫用公屋 盼劏房問題清零 有序分批處理 下月施政報告詳述

指股權轉變不礙體育園運作

日前新世界發展公布，正與母企周大福企業協商，出售啟德體育園項目持有的75%股權。李家超表示已接獲新世界的申請，會以香港利益為依歸，亦會按合約與新世界及周大福管理層商討，確保體育園工程順利完成，及其運作符合政府要求，不會因股權轉變而影響體育園的開幕和運作。

李家超昨到訪沙角邨一個被收回的公屋單位，指房署收回單位後，花40多天完成解決漏水問題及裝修工程，新租戶擬數日後入住。房署早前表示，過去兩年打擊濫用公屋收回5000個單位，李家超稱數目等同一個中型屋邨，可幫助5000戶人，房署會繼續找出隱藏濫用公屋懷疑個案。

盼公屋縮至4.5年上樓

李家超表示，房委會將於下月要求新一批約12萬戶全長者公屋住戶申報居住情况，以及2萬戶在公屋住滿兩年的非全長者戶申報有否擁有香港住宅物業及居住情况，繼續執行打擊濫用公屋的工作。

首批簡約公屋最快明年初供應，李稱現時接獲申請已達兩倍多，下批可能在2026年初供應，他期望，配合打擊濫用及「公屋提前上樓計劃」等計劃，縮短整體輪候公屋時間至4.5年。截至今年6月底，一般申請者「公屋綜合輪候時間」為5.5年。

《施政報告》去年提出成立「解決劏房問題」工作組，李家超表示劏房可能需分批處理，且要配合住屋供應，或給予足夠時間，讓劏房業主做符合標準工程，強調要「有序進行」。

訪殘疾家庭 探康復中心

李家超昨日家訪一個有殘疾人的家庭，了解一名四旬肌肉萎縮症患者及其七旬母親的日常生活，李稱，聽到她們的日常需要，有助在《施政報告》研究如何繼續提供相關的地區服務。李家超又視察沙田一間日間社區康復中心，了解中心如何支援有需要者，李稱該中心每年提供近1.5萬人次康復訓練，及1100人次的嚴重殘疾人日間照顧服務，並為照顧者提供訓練活動及教育課程，強化照顧能力及紓緩壓力。