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港聞二

本地魚鱗膠原果凍 漁農美食墟首售

【明報專訊】漁農美食墟昨起一連4日在旺角花墟公園舉行。相比歷年舉辦的「本地漁農美食嘉年華」，「國慶75周年漁農美食墟」新增22個非物質文化遺產展覽攤位，設26個美食攤檔及60個攤位售賣漁農產品，包括首次公開發售的本地魚鱗膠原蛋白果凍。現場所見，昨午人流不多，有攤位工作人員稱目測昨日人流只及往年漁農美食嘉年華約兩成，預計4日生意「麻麻」。

由漁民團體漁護署伙理大研發

由香港漁民團體聯會、理工大學未來食品研究院及漁護署合作研發的本地魚鱗膠原果凍，昨起在漁農美食墟首次公開發售。香港漁民團體聯會副主席劉金鳳及其攤位工作人員介紹，定價30元一塊的即食果凍由來自本地魚鱗提取之膠原蛋白水製成，沒添加魚膠粉幫助凝固，每日限量75份。劉稱果凍絕無腥味，口感軟硬適中，較一般果凍滑溜及彈牙，笑言「食完都青春好多」。她說市民多對果凍好奇，願意購買嘗鮮，而果凍是攤位昨日最暢銷產品。她說今次參展只為推廣本地漁農產品，定價較低，未預期可賺多少。

魚類統營處攤位亦有售預先包裝的本地魚鱗膠原果凍，有4種口味，包括金盞花菊花杞子味、檸檬洛神花味及黑糖薑味等。

指宣傳不足 熟食檔嘆人流遜往年

新設的非物質文化遺產展覽雲集內地及香港不同機構。首次來港表演的深圳木偶藝術劇院昨午即場展示操作提線木偶。工作人員劉小姐透露是次受邀來港獲交通及住宿資助，免費來港設展。她觀察到港人普遍對木偶感興趣，預計4日可接觸數百人，計劃來年再來港演出。

熟食攤檔人員關女士認為美食墟人流較少。她說歷年協助公司擺攤售賣豬肉乾，憶述往年漁農美食嘉年華人潮如鯽，連洗手間也大排長龍，反觀昨日「成個場打筋斗都得」，她歸因政府對美食墟宣傳不足及天氣炎熱。她寄望未來數天人流上升，不然收入連交租都不夠。

環境及生態局長謝展寰昨亦到美食墟主持啟動儀式。他稱美食墟聚集本地漁農業及餐飲業，盼到場市民可「開開心心，滿載而歸」，享受這視覺、聽覺和味覺盛宴。

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