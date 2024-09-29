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港聞

港聞二

利用飛灰技術未成熟 擬混水泥固化再堆填

【明報專訊】除了爐底灰，焚化垃圾期間亦會產生飛灰。環保署表示，I．PARK1及I．PARK2於營運期間，每日分別會產生約90公噸及最多440公噸飛灰／空氣污染控制殘留物。

環署：封閉處理 與環境隔絕

環保署回覆表示，參考內地和其他地區經驗，目前將飛灰資源化利用的處理技術尚未成熟，因此會採用現時主流的飛灰處理方法，把所有收集的飛灰與外圍環境完全隔離，並於封閉系統內處理，使用水泥或化學品將飛灰固化或穩定化，而飛灰重量預計會增加約60%，在檢測符合焚化殘渣污染控制和毒性滲濾測試（Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) tests）的限值後，使用有蓋貨車或貨櫃運送到指定堆填區棄置，以確保不會對周圍環境產生不良影響。

環保署又表示，長遠而言，政府會繼續留意飛灰處理技術發展，在技術條件成熟和符合成本效益的情况下，考慮將飛灰資源化利用。

東京焚化爐曾排水銀升要停運

環團倡做好源頭分類

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑表示，飛灰是從焚化垃圾過程中排放的氣體之中分隔出來，當中含重金屬及有毒物質，包括致癌物二噁英，在固化後送到堆填區，關注如何確保不會污染周圍環境，希望政府加強向公眾講解。

陳永傑又說，無論爐底灰或飛灰，毒性取決於焚燒的垃圾，「10多年前，日本東京有焚化爐錄得排放水銀含量上升，一度要停運檢查，令社區出現垃圾堆積現象」，認為垃圾焚化前的分類回收必不可少，不應因為垃圾徵費暫緩而放軟手腳，若能做到源頭分類，不但可減輕焚化爐負擔，長遠香港亦未必需要第三個焚化爐。

（城市保育）

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