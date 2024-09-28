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港聞

港聞二

殺智障女案被告錄影會面：假陽具為事主破處「驅邪」

【明報專訊】自稱「茅山道士」的中醫師涉2019年應邀與女徒弟一家同住，其間藉詞驅魔侵犯及襲擊對方21歲智障女兒，事主9月倒斃西貢村屋，中醫師和事主母親否認謀殺等3罪，案件昨在高院續審。庭上播放中醫師錄影會面，中醫師稱事主自言自語，並非精神病，而是「邪靈上身」，於是他用拖鞋襲擊事主；又覺得事主和靈界搞男女關係，故用假陽具為她破處「驅邪」。

首被告張子材（54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇，次被告、事主母親吳馬如賡（57歲）被控教唆張非禮事主。

2014年母求診結識

父母先後成徒弟

當時駐黃大仙反黑組警長陳紹明作供稱，張子材在查問下稱有襲擊事主，屋內有人目睹經過。根據錄影會面片段，張子材表示2014年在診所認識前來看病的吳太，吳太跟張學習成為徒弟；2015至2016年，吳太帶女兒治病及針灸，吳先生也有求診。張稱他於夜晚教授醫卜星相、術數及法科，包括八字和紫微斗數，張在事發前一個月亦收吳先生為徒。

當事主遇「邪靈」 拳打傘襲

張子材透露，吳太的長子2016年被人追債，張教他們遷居，「搬離唔好嘅嘢」；吳氏夫婦和女兒住所的租約期滿後，張子材和弟子兼契女張曦鐥與吳家三人合租同住於龍尾村的一幢3層村屋。張子材稱，事主有時自言自語，表現有異，會盯着一個位置；張子材曾於2018年跟她做一兩次法科，唸經寫符及化衣紙，事後她平靜下來。

感跟靈界搞男女關係故插私處

張子材稱，自2019年3、4月起他開始用拖鞋、蚊拍襲擊事主，當事主「發作」、遇到「邪靈」時，張就會打她；後來張以傘、遮骨和紙扇施襲，又用拳頭及手掌打事主，並推她撞牆，有時一日襲擊數次，令她手腳臉背均有瘀傷。張稱「因為我覺得佢畀、同靈界有男女關係搞」，所以買了一個14厘米長的假陽具及寫上符，在事主飲醉酒的半昏迷狀態下插入她的私處，之後扔掉假陽具。

【案件編號：HCCC 159/21】

相關字詞﹕高等法院 非禮 謀殺罪 道士

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