無牌餐廳賣貓狗肉 持行街紙3越人囚17月2周

求情稱不知食貓狗犯法

本案4名越南籍被告依次為Nguyen Manh Dat、Tran Quang Tan、Le Thi Oanh及Tran Nhat Minh，年齡16至50歲。首3人各承認一項「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」罪、「售賣或允許他人售賣狗肉作食物」及「使用或允許他人使用狗肉或貓肉作食物」罪；次被告另承認經營食肆業務而無領有食環署長批出的牌照罪。第四被告則否認涉及貓狗肉等控罪，受審後獲裁定罪名不成立。

辯方替3名認罪被告求情稱，他們均來自越南，望法庭考慮被告不清楚食貓狗肉犯法等因素。辯方另提及，次被告身在越南的父親早前需接受手術，又遭逢車禍，使被告出於經濟原因愚蠢犯案，望法庭輕判。

官料涉多隻 須發強烈警惕

裁判官朱文瀚判刑時表示，被告非法來港經營食肆，而且本案牽涉的貓狗肉分量不少，判3人就「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」罪入獄16個月。至於兩項關乎售賣貓狗肉的罪行，朱官稱法庭要向公眾發出強烈信息以收警惕作用，判被告就該罪監禁3個月。而就次被告單獨面臨的無牌經營食肆罪，朱官判他入獄3個月。朱官下令將被告部分刑期分期執行，各被告總刑期為17個月兩星期。

【WKCC 2043/24】