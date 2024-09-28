屠龍案官指兩被告遭利用 不悉串謀惟應知涉反政府

4名被告為蔡凱明（現25歲，下同）、「槍手」蘇緯軒（23歲）、無名組織隊員彭軍壕（38歲）及陳玉龍（32歲）。蔡承認一項協助及教唆製造爆炸品罪；彭承認一項《反恐條例》串謀犯對訂明標之爆炸罪；蘇承認各一項串謀謀殺、意圖危害生命而藏槍及持槍拒捕罪；陳則承認各一項串謀無牌藏槍和無牌藏槍罪。彭及蘇早前在審訊中以從犯證人身分作供，其間披露彭的父親是警署警長。

槍手稱昔天真感社會如危樓

控方指出，4人從被捕後開始還押，均還押超過4年；蔡曾因管有兒童色情物判囚6個月，其餘3人沒案底。辯方求情稱，蘇被捕後曾向律師表示，他認為當時社會像一幢危樓，不應讓情况惡化下去。但隨着時間過去，蘇已由「危樓」論轉變成覺得「以前身邊人嘅訊息唔係絕對正確」，並意識自己以往想法天真。

彭軍壕獲警長父到庭支持

辯方又稱，彭的父親及胞妹到庭支持彭，「一家人嘅心願係彭有更生機會」。彭自知須承受「唔短嘅刑期」，冀法庭考慮他很早階段有悔意、成為從犯證人，以及過往4年多的單獨囚禁生活，令彭倍感孤單，並承諾不再重犯；蔡不知道背後的串謀行動，但他知悉與2019年非法集結或暴動有關。

就陳的求情，辯方說法是蘇拜託陳代收包裹及每次提供200元報酬，陳最初稱以為包裹內是玩具槍，事後承認知道是真槍，至於陳的家中搜出上彈真槍及92發子彈，均由蘇贈送及供陳收藏之用。張官質疑陳「收落咁多子彈，加上背景係2019年發生嘅事」，難以聲稱藏槍不是為非法用途，加上陳收藏真槍卻不清空彈匣，不合邏輯。

收槍製引爆兩人 沒證據知串謀

張官又稱，陳的情况與蔡相似。事件背後涉及多人，惟考慮二人所為及沒證據指二人知悉串謀計劃，「叫做畀人利用咗，幫手整引爆器同收槍」。不過二人對串謀有幫助，即使不是串謀一分子，也不會不知悉事件與反政府及反修例活動有關。

【案件編號：HCCC165/22】

（反修例風暴）