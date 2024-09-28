刑恐智障妻強姦成孕 內地漢囚9年半

庭上指出，被告Y.S.（現年45歲）在內地讀至小學，曾經營餐室，當時因新冠疫情留港。他與事主X（現年38歲）2016年結婚，去年離婚，現年7歲的兒子由X照顧。

求情稱誤解法律 官：夫可姦妻？

對於X在創傷報告提及，希望被告別再寫信予她，辯方稱被告一手破壞家庭，但他掛念兒子，加上他所受的教育少，誤解法律。法官黎婉姫聞言質疑「（被告）以為丈夫可以強姦妻子？」明言拒納為求情因素。辯方又說，被告對X百般寵愛，事後關心X，黎官反駁「案情顯示接觸係（為了）銷案，唔係關心」。

幸事主正面 無嚴重創傷後遺

黎官在庭上引述X創傷報告指出，X未受到非常嚴重的心理創傷，她是簡單而善良的人，常存感恩，渴求傷害過她的人不要再騷擾她，並願意接受社工協助。黎官表示，X為人積極正面，令自己避免陷於負面情緒。

案情稱，被告於2021年11至12月犯案，辱罵及恐嚇X稱「攞把刀捅死」兩母子，並於保釋期間找X叫她銷案。黎官判刑稱，被告兩次騷擾X，並非一時衝動，或短說幾句罷休，其用字極盡侮辱，輕度智障人士受驚或較一般人高，就刑事恐嚇罪及妨礙司法公正罪，分別判監半年及2年半。

兒子睹姦或留陰影 加刑因素

至於強姦罪，黎官稱除了X是輕度智障人士，被告無使用避孕套，導致X承受墮胎痛苦，均屬加刑因素，而且X在兒子面前遭被告強姦，令她非常難堪，雖然案情稱有被子蓋住兩人，但X不情願，兒子可能有陰影，慶幸X無嚴重創傷後遺症。黎官認為被告當時正辦理離婚等不是減刑因素，就強姦罪判囚8年半，總刑期為9年半。

【案件編號：HCCC 205/22】