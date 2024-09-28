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港聞

港聞二

洪水橋厦村智慧集體運輸擬年底邀意向書

【明報專訊】政府向立法會提交最新文件，交代東九龍、啟德、洪水橋/厦村3個智慧綠色集體運輸系統項目最新進展。當局稱，洪水橋/厦村系統今年底邀供應商同營運商交意向書，走線初步設7個車站，並於2026年招標；而啟德系統則會要求承辦商在完成詳細設計及法定程序後，不遲於開始建造後3年完成工程。

據運輸及物流局向立法會鐵路事宜小組提交文件稱，東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，擬設8個車站，為觀塘上坡地區提供便捷的接駁交通服務；亦會透過邀請相關系統的供應商及營運商遞交意向書，就擴展或調整系統走線延伸至慈雲山、竹園、翠林及康盛等區，以及就馬油塘至油塘東段採用非隧道形式及加設藍田北中途站是否可行交流意見。當局會參考供應商及營運商的建議，目標爭取於2026年招標及於2027年批出項目建造合約。

東九龍集體運輸冀2026招標

至於全長約16公里的洪水橋/厦村智慧綠色集體運輸系統，第一階段長約4.5公里，初步擬設7個車站，以配合洪水橋/厦村新發展區的第二期發展。系統的第一階段連接泥圍至洪水橋/厦村新發展區的物流、企業和科技區一帶，途經該區市中心及住宅區，並連接屯馬線洪水橋站、輕鐵泥圍站，以及未來的港深西部鐵路（洪水橋至前海）。

此外，當局指啟德系統會採用創新的推展方式，包括提前招標並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步做，以期2026年開展項目建造合約。

洪水橋項目冀2026啟建造合約

當局會視乎最終採購方案，要求承辦商在完成詳細設計及法定程序後，在不遲於開始建造後3年完成建造工程，以開始做測試和試營運，期望盡快落成系統投入營運。

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