推動活化「片區」非地頭 博企稱影響投資意欲

澳門政府去年公布與六大博企合作，活化「福隆新街、新馬路及十六浦」、「媽閣塘」等六大歷史片區，由博企投資改善基建、舉辦活動等。澳門十六浦計劃斥資5億至6億元發展第三期項目，包括興建新商場、將俗稱「賊船」的皇宮娛樂場停泊內港等，屬澳博負責的「新馬路片區活化計劃」一部分。馬浩文表示，舊區長時間無新發展，令遊客失去新鮮感，以新設施帶旺整區人流，可產生協同效益。

議員批無落區與商戶溝通

不過馬浩文認為，不宜將中小企帶入度假村內，因為面對連鎖品牌競爭，中小企經營環境將更困難，而且博企作為上市公司，除非政府補貼，否則亦有商業考慮。他續說，十六浦另設平台與中小企合作宣傳，度假村活動亦會配合區內大型活動。對於政府計劃，馬浩文說增加投資固然有助經濟，惟博企需考慮投資效益，「如果我（酒店）在中環，叫我去大角嘴投資，原來大角嘴間酒店是你的，將心比己你會怎樣想？」

計劃部分項目陸續完成，惟成效惹質疑。永利澳門負責的「福隆新街步行區活化計劃」，區內商戶不滿不准汽車進入後，人流和生意不升反跌。協助商戶的林宇滔批評，當局事前無落區溝通，與市場和民意脫節。林宇滔及馬浩文均建議，由政府成立高層次機構統籌，從整體角度改善旅遊環境。林建議成立仿傚香港馬會，由博企作股東、政府任主席，統一投資規劃和管理。

（澳門特首選舉前瞻之二）