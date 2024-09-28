博彩收入減 中小企受影響

豪客少 利潤低

據澳門政府統計，當地去年有918間公司解散，是過去10年新高。今年上半年共593間公司解散，新成立公司則有2296間，較去年同期分別增加33%及下跌10%；新成立公司中，批發零售業及工商服務業分別佔約三成。賭收方面去年達1837億元，回復至2019年的六成；今年上半年賭收逾1104億元，為去年全年六成。

去年918公司解散 10年新高

澳門大學工商管理學院副教授李振國表示，數字反映復蘇不平衡，博企及大型企業環境與中小企出現落差。他說政府自前年限制賭業擴張，主導博彩業收入的貴賓廳幾乎絕迹，很多從業員收入減少或失業，負財富效應令市民減少消費；青茂口岸開通、澳車北上等，也令更多澳門人北上消費。

周銹芳表示，現時澳門賭場人流如鯽，但不少旅客旨在體驗，「拿一千、一百元玩，對賭場來說不是賺錢」。疫下博彩業未見裁員潮，但周銹芳說，今年平均加薪2.5%，仍低於疫情前每年5%加幅，後勤崗位、監場和經理職位近期更裁員。

另一衝擊是整頓貴賓廳，「豪客」大減，周銹芳謂從事公關、帳房、疊碼等員工失業，不少人的技能沒法應用在賭場外，被迫轉行如送外賣，更有人賣樓應付生活。

工會促勿輸外勞突削賭枱

她稱博彩業作為主要行業，員工收入減少自然影響中小企，「中秋節拿一兩千元出來吃飯，現在沒有這筆錢，就唯有不吃了」。她說博彩業就業環境仍相對穩定，因賭枱數目固定代表荷官人數不變，她期望來屆政府繼續承諾博彩業不輸入外勞，亦不會突削賭枱，為業界派「定心丸」。

（澳門特首選舉前瞻之二）