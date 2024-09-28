明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

博彩收入減 中小企受影響

【明報專訊】澳門中小企陷入寒冬，去年公司解散數字為10年新高，作為經濟支柱的博彩收入則持續復蘇，去年賭收是2019年的六成，單計中場收益更近九成。新澳門博彩員工權益會理事長周銹芳表示，目前賭場人流與新冠疫情前相若，惟「豪客」大減致賭收不復當年。她指出，貴賓廳絕迹、賭場凍薪多年，均打擊博彩從業員生計，進而影響中小企市道。

豪客少 利潤低

據澳門政府統計，當地去年有918間公司解散，是過去10年新高。今年上半年共593間公司解散，新成立公司則有2296間，較去年同期分別增加33%及下跌10%；新成立公司中，批發零售業及工商服務業分別佔約三成。賭收方面去年達1837億元，回復至2019年的六成；今年上半年賭收逾1104億元，為去年全年六成。

去年918公司解散 10年新高

澳門大學工商管理學院副教授李振國表示，數字反映復蘇不平衡，博企及大型企業環境與中小企出現落差。他說政府自前年限制賭業擴張，主導博彩業收入的貴賓廳幾乎絕迹，很多從業員收入減少或失業，負財富效應令市民減少消費；青茂口岸開通、澳車北上等，也令更多澳門人北上消費。

周銹芳表示，現時澳門賭場人流如鯽，但不少旅客旨在體驗，「拿一千、一百元玩，對賭場來說不是賺錢」。疫下博彩業未見裁員潮，但周銹芳說，今年平均加薪2.5%，仍低於疫情前每年5%加幅，後勤崗位、監場和經理職位近期更裁員。

另一衝擊是整頓貴賓廳，「豪客」大減，周銹芳謂從事公關、帳房、疊碼等員工失業，不少人的技能沒法應用在賭場外，被迫轉行如送外賣，更有人賣樓應付生活。

工會促勿輸外勞突削賭枱

她稱博彩業作為主要行業，員工收入減少自然影響中小企，「中秋節拿一兩千元出來吃飯，現在沒有這筆錢，就唯有不吃了」。她說博彩業就業環境仍相對穩定，因賭枱數目固定代表荷官人數不變，她期望來屆政府繼續承諾博彩業不輸入外勞，亦不會突削賭枱，為業界派「定心丸」。

（澳門特首選舉前瞻之二）

上 / 下一篇新聞

盧煜明：校長校董一家人 最重要團結 任命一致通過 自言公職助中大聲音傳內地
盧煜明：校長校董一家人 最重要團結 任命一致通過 自言公職助中大聲音傳內地
查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建
查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建
新聞界酒會談專業 李家超：說好香港真實故事 美領館指立場案判刑損新聞自由
新聞界酒會談專業 李家超：說好香港真實故事 美領館指立場案判刑損新聞自由
保華建築遭追千萬 被申清盤
保華建築遭追千萬 被申清盤
范太：毋須日日講國安 稱搞好經濟再談政改
范太：毋須日日講國安 稱搞好經濟再談政改
指暫沒條件論政改 劉慧卿冀多溝通
指暫沒條件論政改 劉慧卿冀多溝通
陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景
陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景
反修例暴動罪成醫生 停牌9月緩刑3年
反修例暴動罪成醫生 停牌9月緩刑3年
撇母跑去 5歲童攀欄墮樓重傷 欄高1.3米設扶手 區議員指多孩童出入籲房署改設計
撇母跑去 5歲童攀欄墮樓重傷 欄高1.3米設扶手 區議員指多孩童出入籲房署改設計
南丫海難死因聆訊 明年5月開審 海處免限速機制 警查符國際公約否
南丫海難死因聆訊 明年5月開審 海處免限速機制 警查符國際公約否
偕友車聚 鐵騎士遭越線私家車撞斃
偕友車聚 鐵騎士遭越線私家車撞斃
「優惠價兌日圓」 假找換店騙31萬
「優惠價兌日圓」 假找換店騙31萬
外傭最低工資增120元 關注團體斥零碎
外傭最低工資增120元 關注團體斥零碎
處理學生糾紛 教師涉襲男生被捕
處理學生糾紛 教師涉襲男生被捕
3600食肆優惠低至七折 張宇人：賀國慶非為谷生意
3600食肆優惠低至七折 張宇人：賀國慶非為谷生意
冒簽傳訊令狀案兩男罪脫 官：控方誤解被告訴訟權
冒簽傳訊令狀案兩男罪脫 官：控方誤解被告訴訟權
太平紳士巡視 囚友投訴增七成
太平紳士巡視 囚友投訴增七成
工聯會倡檢討輸勞行業工資中位數
工聯會倡檢討輸勞行業工資中位數
盧寵茂訪京闡醫療改革 「感謝港澳辦對醫衛局支持」
盧寵茂訪京闡醫療改革 「感謝港澳辦對醫衛局支持」
澳門人才委：搶人欠基準 須規劃人口 冀打破博彩業獨大 學者：可與港分工拓分支產業
澳門人才委：搶人欠基準 須規劃人口 冀打破博彩業獨大 學者：可與港分工拓分支產業
推動活化「片區」非地頭 博企稱影響投資意欲
推動活化「片區」非地頭 博企稱影響投資意欲
洪水橋厦村智慧集體運輸擬年底邀意向書
洪水橋厦村智慧集體運輸擬年底邀意向書
刑恐智障妻強姦成孕 內地漢囚9年半
刑恐智障妻強姦成孕 內地漢囚9年半
屠龍案官指兩被告遭利用 不悉串謀惟應知涉反政府
屠龍案官指兩被告遭利用 不悉串謀惟應知涉反政府
3晚連接匿名電話 愛協西貢路邊撿35貓疑棄養
3晚連接匿名電話 愛協西貢路邊撿35貓疑棄養
無牌餐廳賣貓狗肉 持行街紙3越人囚17月2周
無牌餐廳賣貓狗肉 持行街紙3越人囚17月2周
殺智障女案被告錄影會面：假陽具為事主破處「驅邪」
殺智障女案被告錄影會面：假陽具為事主破處「驅邪」
九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆
九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆
九市速遞：前海來港推介創業就業新措施
九市速遞：前海來港推介創業就業新措施
九市速遞：服務灣區20周年 工聯會倡議深化融合
九市速遞：服務灣區20周年 工聯會倡議深化融合
九市速遞：南沙宣布取消限購
九市速遞：南沙宣布取消限購
灣區手記：二手回收 ／文：尚東美
灣區手記：二手回收 ／文：尚東美
【Emily】秋季旅博推「話題旅遊」 高雄「校服團」 帶「40路」回味那些年
【Emily】秋季旅博推「話題旅遊」 高雄「校服團」 帶「40路」回味那些年
【Emily】「時間緊迫」 體育專員將由公務員接任
【Emily】「時間緊迫」 體育專員將由公務員接任
【Emily】何永賢：屋邨翻新會保留搖搖馬
【Emily】何永賢：屋邨翻新會保留搖搖馬
【Emily】八成飼主話寵物來港隔離過嚴 議員倡推測試放寬
【Emily】八成飼主話寵物來港隔離過嚴 議員倡推測試放寬