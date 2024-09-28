澳門人才委：搶人欠基準 須規劃人口 冀打破博彩業獨大 學者：可與港分工拓分支產業

明報記者 鄭啟智

澳門正推動「1+4」適度多元發展策略，針對大健康、高新技術、現代金融及文化體育4個重點產業，去年推出「人才引進計劃」吸納海外人才，當中又細分高端人才、優秀人才、高級專業人才3個計劃類型。截至今年8月，計劃共接獲1040宗有效申請，458人獲初步批准納入「建議引進名單」，有待澳門特首最終決定。

高俊輝：經濟體較港小 成效不宜相比

身兼澳門官方人才發展委員會委員的高俊輝表示，今次為澳門首次推出專門的人才計劃，較以往有很大進步。對於獲批人數較少，他說澳門政府每年目標引入1000人，首輪已達標近半，並指不宜與香港比較，因為澳門經濟體較小，性質亦不像香港要填補移民流失人口。但他指出，當局目前無評估澳門各行業需要引入幾多人才，沒基準判斷計劃成效，期望下屆政府制定整體人口政策規劃，針對部署各行業人才策略。

澳門人才短缺歸因產業單一及當地人外流。李振國分析，受市場規模所限，直接吸引個別海外人才有難度，需透過鼓勵外來企業落戶，包括依靠內地「政策傾斜」，推動央企和省企到澳門投資，同步帶來相關人才。他舉例，當地2018年成立的首間債市平台「中華（澳門）金融資產交易股份」，便具有央企背景。另一邊廂，李說澳門產業狹窄，年輕人到外地發展較理想，建議藉橫琴深度合作區鼓勵當地人回流，因為橫琴創業成本較低，澳門人既可申請橫琴的補貼和資助，同時享受澳門福利和支援措施。

李振國：可聚焦中藥研究城市物聯網

大灣區各地都在吸引人才，澳門與一岸之隔的香港，同樣銳意發展創科與金融。李振國承認港澳兩地難免競爭，而澳門實力不及香港，舉例當地債券、資產管理市場細小，更沒高新技術產業可言。他認為科技產業和市場龐大，希望兩地分工合作，澳門位處的大灣區西岸生產成本較便宜，有條件負責一些產業分支。他提到，內地在澳門設立「中藥質量研究」及「智慧城市物聯網」國家重點實驗室，可聚焦相關範疇，「會不會有些相對規模較小、特別的節點，我們（澳門）都有些生存的空間」。

高俊輝則認為區內人才理應互補，舉例深圳、廣州人才過剩，可改善資訊流通引導他們到澳門發展。他同時期望澳門加強吸引國際人才，特別向葡語系國家招手，例如葡萄牙為歐洲最大的創業中心之一，巴西亦擁有大量農業人才。

人才困局浮現多年，澳門立法會議員林宇滔批評人才政策長年缺乏方向，早年因移民政策被揭有申請虛報資料，其後審批時間數以年計，曾有原籍內地的專才以外地僱員身分工作，申請澳門居民身分後子女簽證年期反而縮短，未能入讀當地學校。他質疑引入內地人才主導行業，將壓縮本地人發展空間，而根據2021年人口普查，操葡語的澳門人口僅2.7%，缺乏吸引葡語系國家人才的基礎與配套，建議新一屆政府還原基本步，完善教育、醫療等配套以吸納人才。

（澳門特首選舉前瞻之二）