工聯會倡檢討輸勞行業工資中位數

黃國在工聯會傳媒茶敘重申輸入外勞有兩個重要原則，包括確保本地勞工優先就業和收入合理增長。他建議檢討部分行業聘請外勞的每月工資中位數，舉例跨境巴司機月薪疫下減少，現時聘請相關職位外勞的工資中位數僅2.2萬元，質疑應增至疫前的約3萬元，而有關工資中位數亦會影響本地勞工收入。

建造業職工會早前接獲三跑工程等外勞投訴遭管理公司剝削，政府其後成立跨部門專責小組調查。該會理事長周思傑稱政府曾聯絡工會數次，暫不便透露調查進度，而相關外勞剝削「表面上收歛咗」但未停，仍有外勞稱被管理公司威脅「叫佢哋收聲，唔好亂講嘢」。

指外勞續遭管理公司剝削

職工會：表面收歛咗

周思傑強調僱主負責聘請管理公司，有責任檢視管理公司收費等問題是否合理。被問到如管理公司來自內地，會否令香港有執法困難，周稱相信相關公司在香港亦有註冊，當局需足夠證據才有動作。

對於發展局近日不批出第五輪建造業輸入勞工配額，黃國稱歡迎政府從善如流，並建議加推工務工程和舊樓維修，創造更多職位，填補私營工程量不足。周思傑說今年私人工程量特別差，6月起陸續有工友稱開工不足，料明年中或尾更差，除非現時市道很興旺才有轉機，故建造業輸入外勞應繼續暫停。