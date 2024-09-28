太平紳士巡視 囚友投訴增七成

年報顯示，太平紳士去年巡視114間院所、共604次，較前年巡視112間院所、共398次，兩者均有增加。前年最多投訴涉及院所提供的服務，例如日用品不足、食物質素差等，佔比三成，去年則最多涉及待遇及福利。

接到投訴的太平紳士巡視時會實地調查，其後在該71宗投訴中，指示9宗毋須採取進一步行動，47宗須轉介院所管理層跟進，全部在採取改善措施或向投訴人解釋後得到解決，其餘15宗則轉介懲教署投訴調查組調查。

太平紳士同期接獲716項要求或查詢，按年增逾38%，當中近六成要求提早釋放、暫時出院返家或擔保外釋，其次涉及院所提供的服務，例如要求增加醫療護理、食物選擇等。

行政署引述巡視紀錄稱，太平紳士大致滿意院所提供的整體設施及服務，大多數給予「滿意」評級，並提出155項建議或意見，有64項是涵蓋改善膳食服務等「服務質素」建議，去年同類建議則有15項。