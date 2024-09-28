明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

冒簽傳訊令狀案兩男罪脫 官：控方誤解被告訴訟權

【明報專訊】退休婦及一名男子去年3月涉為兩名因爆炸品案還押的男子冒簽傳訊令狀，以助他們就據稱被警員毆打一事，入稟向警方索償，最終4人被控「串謀製造虛假文書」等罪。涉冒簽的兩名被告早前認罪，兩名正還押的被告則不認罪受審，昨在西九龍裁判法院獲裁定罪脫。裁判官指出，控方舉證有漏洞，包括無傳召筆迹專家作供，且法庭無法貿然定論傳訊令狀內容失實，並重申被告有權就行政機關的作為興訟，質疑控方誤解公民權利。

被告依次為林明儀（64歲，退休人士）、顏學健（33歲，外賣員）、張家俊（33歲，無業）及何卓為（39歲，無業）。林明儀和顏學健早前承認「串謀製造虛假文書」等罪被判監；正還押的張、何則不認罪受審，案件昨日裁決。

指舉證有漏洞 無召筆迹專家

裁判官彭亮廷指出，本案控方舉證有漏洞，包括沒提供被告簽名樣本、沒傳召筆迹專家作供，而且控方無法排除有人替被告擅作主張在涉案傳訊令狀簽名，認為無充分證據顯示被告是案中串謀者。

無法斷言令狀內容虛假

對於被告聲稱被毆打一事，彭官稱，現階段刑事及民事法庭，皆無機會判斷有關指控的真偽，本案控方亦無提出證據反證被告陳述屬虛假，故法庭無法貿然下結論而認定涉案傳訊令狀內容為謊言，裁定控方舉證無法滿足相關控罪元素。

針對「串謀製造虛假文書」罪中「對人不利」此項控罪元素，彭官提到，按控方說法，若被告在限期前入稟控告警務處長，其傳訊令狀會對警方構成不利；彭官直言對說法「不敢苟同」，因《基本法》列明香港居民享有向法院提起訴訟等權利，倘被告因為被囚禁或其他原因未能在限期前入稟，反而顯得他們訴訟權利被剝奪。

彭官強調，被告只是希望行使公民權利向當局索償，認為控方無法就「不利」此項元素舉證，裁定兩名被告罪名不成立。裁決後，有旁聽人士鼓掌，立即被保安阻止。

【WKCC 2577/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 串謀製造虛假文書 入稟狀

上 / 下一篇新聞

盧煜明：校長校董一家人 最重要團結 任命一致通過 自言公職助中大聲音傳內地
盧煜明：校長校董一家人 最重要團結 任命一致通過 自言公職助中大聲音傳內地
查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建
查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建
新聞界酒會談專業 李家超：說好香港真實故事 美領館指立場案判刑損新聞自由
新聞界酒會談專業 李家超：說好香港真實故事 美領館指立場案判刑損新聞自由
保華建築遭追千萬 被申清盤
保華建築遭追千萬 被申清盤
范太：毋須日日講國安 稱搞好經濟再談政改
范太：毋須日日講國安 稱搞好經濟再談政改
指暫沒條件論政改 劉慧卿冀多溝通
指暫沒條件論政改 劉慧卿冀多溝通
陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景
陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景
反修例暴動罪成醫生 停牌9月緩刑3年
反修例暴動罪成醫生 停牌9月緩刑3年
撇母跑去 5歲童攀欄墮樓重傷 欄高1.3米設扶手 區議員指多孩童出入籲房署改設計
撇母跑去 5歲童攀欄墮樓重傷 欄高1.3米設扶手 區議員指多孩童出入籲房署改設計
南丫海難死因聆訊 明年5月開審 海處免限速機制 警查符國際公約否
南丫海難死因聆訊 明年5月開審 海處免限速機制 警查符國際公約否
偕友車聚 鐵騎士遭越線私家車撞斃
偕友車聚 鐵騎士遭越線私家車撞斃
「優惠價兌日圓」 假找換店騙31萬
「優惠價兌日圓」 假找換店騙31萬
外傭最低工資增120元 關注團體斥零碎
外傭最低工資增120元 關注團體斥零碎
處理學生糾紛 教師涉襲男生被捕
處理學生糾紛 教師涉襲男生被捕
3600食肆優惠低至七折 張宇人：賀國慶非為谷生意
3600食肆優惠低至七折 張宇人：賀國慶非為谷生意
太平紳士巡視 囚友投訴增七成
太平紳士巡視 囚友投訴增七成
工聯會倡檢討輸勞行業工資中位數
工聯會倡檢討輸勞行業工資中位數
盧寵茂訪京闡醫療改革 「感謝港澳辦對醫衛局支持」
盧寵茂訪京闡醫療改革 「感謝港澳辦對醫衛局支持」
澳門人才委：搶人欠基準 須規劃人口 冀打破博彩業獨大 學者：可與港分工拓分支產業
澳門人才委：搶人欠基準 須規劃人口 冀打破博彩業獨大 學者：可與港分工拓分支產業
博彩收入減 中小企受影響
博彩收入減 中小企受影響
推動活化「片區」非地頭 博企稱影響投資意欲
推動活化「片區」非地頭 博企稱影響投資意欲
洪水橋厦村智慧集體運輸擬年底邀意向書
洪水橋厦村智慧集體運輸擬年底邀意向書
刑恐智障妻強姦成孕 內地漢囚9年半
刑恐智障妻強姦成孕 內地漢囚9年半
屠龍案官指兩被告遭利用 不悉串謀惟應知涉反政府
屠龍案官指兩被告遭利用 不悉串謀惟應知涉反政府
3晚連接匿名電話 愛協西貢路邊撿35貓疑棄養
3晚連接匿名電話 愛協西貢路邊撿35貓疑棄養
無牌餐廳賣貓狗肉 持行街紙3越人囚17月2周
無牌餐廳賣貓狗肉 持行街紙3越人囚17月2周
殺智障女案被告錄影會面：假陽具為事主破處「驅邪」
殺智障女案被告錄影會面：假陽具為事主破處「驅邪」
九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆
九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆
九市速遞：前海來港推介創業就業新措施
九市速遞：前海來港推介創業就業新措施
九市速遞：服務灣區20周年 工聯會倡議深化融合
九市速遞：服務灣區20周年 工聯會倡議深化融合
九市速遞：南沙宣布取消限購
九市速遞：南沙宣布取消限購
灣區手記：二手回收 ／文：尚東美
灣區手記：二手回收 ／文：尚東美
【Emily】秋季旅博推「話題旅遊」 高雄「校服團」 帶「40路」回味那些年
【Emily】秋季旅博推「話題旅遊」 高雄「校服團」 帶「40路」回味那些年
【Emily】「時間緊迫」 體育專員將由公務員接任
【Emily】「時間緊迫」 體育專員將由公務員接任
【Emily】何永賢：屋邨翻新會保留搖搖馬
【Emily】何永賢：屋邨翻新會保留搖搖馬
【Emily】八成飼主話寵物來港隔離過嚴 議員倡推測試放寬
【Emily】八成飼主話寵物來港隔離過嚴 議員倡推測試放寬