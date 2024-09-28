冒簽傳訊令狀案兩男罪脫 官：控方誤解被告訴訟權

被告依次為林明儀（64歲，退休人士）、顏學健（33歲，外賣員）、張家俊（33歲，無業）及何卓為（39歲，無業）。林明儀和顏學健早前承認「串謀製造虛假文書」等罪被判監；正還押的張、何則不認罪受審，案件昨日裁決。

指舉證有漏洞 無召筆迹專家

裁判官彭亮廷指出，本案控方舉證有漏洞，包括沒提供被告簽名樣本、沒傳召筆迹專家作供，而且控方無法排除有人替被告擅作主張在涉案傳訊令狀簽名，認為無充分證據顯示被告是案中串謀者。

無法斷言令狀內容虛假

對於被告聲稱被毆打一事，彭官稱，現階段刑事及民事法庭，皆無機會判斷有關指控的真偽，本案控方亦無提出證據反證被告陳述屬虛假，故法庭無法貿然下結論而認定涉案傳訊令狀內容為謊言，裁定控方舉證無法滿足相關控罪元素。

針對「串謀製造虛假文書」罪中「對人不利」此項控罪元素，彭官提到，按控方說法，若被告在限期前入稟控告警務處長，其傳訊令狀會對警方構成不利；彭官直言對說法「不敢苟同」，因《基本法》列明香港居民享有向法院提起訴訟等權利，倘被告因為被囚禁或其他原因未能在限期前入稟，反而顯得他們訴訟權利被剝奪。

彭官強調，被告只是希望行使公民權利向當局索償，認為控方無法就「不利」此項元素舉證，裁定兩名被告罪名不成立。裁決後，有旁聽人士鼓掌，立即被保安阻止。

【WKCC 2577/23】