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港聞二

3600食肆優惠低至七折 張宇人：賀國慶非為谷生意

【明報專訊】為迎接下周二國慶日，飲食及酒店等業界聯合推出國慶優惠，至少3661間商戶食肆參與，涵蓋多項七折優惠，例如有飲食集團旗下全線食肆全日堂食七折、有酒店集團自助午餐七折等。參與商戶較去年大增，但立法會飲食界議員張宇人預料參與人數未必較去年多，估計即使市民北上或離港，仍有五六百萬港人留港，又強調活動旨在「開開心心慶祝國慶」，非只為吸引市民消費，「不是提升生意的問題」，亦無水晶球可預視當日生意。

香港飲食業聯合總會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會及優質旅遊服務協會等餐飲及酒店業界，今年再次聯合推出國慶優惠活動。張宇人表示，不少參加食肆因應國慶75周年，提供七五折優惠，但大多選擇提供七折優惠，稱國慶折扣應較回歸時的折扣多。今年七一多個飲食界商會牽頭推出慶回歸優惠活動，逾2000間食肆參與，有食肆推出全單「七一折」優惠，去年十一則有近2000間食肆參與。

被問到市民北上會否影響當日生意額，張宇人說「離開香港的市民始終要離開」，舉辦活動主要為慶祝國慶，令市民及到港遊覽旅客開心，到不同地方都發現有折扣。

李家超盼鄉議局撐北都

另外，特首李家超昨日出席鄉議局國慶酒會時提出3個寄望，希望鄉議局弘揚愛國愛港、「一國兩制」的主流價值觀、繼續發揮守望相助正能量及支持發展北部都會區。

李家超出席新聞界國慶慶祝酒會時則稱，政府會繼續與新聞界為傳播國家和香港的「真實好故事」，為建立更美好的香港共同努力。

立會辦「家國情」展覽拍片

立法會昨亦舉辦慶祝國慶活動，主席梁君彥稱特意策劃「立法會．家國情」展覽，分3部分展出文化體育、創新科技等七大主題展板；內地司法部贈送的天安門銅畫；《立法會條例》、《維護國家安全條例》等獲在任特首簽署的正本等展品，另有89名立法會議員參與拍攝的《立法會．家國情》短片。

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