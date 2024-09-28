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港聞二

「優惠價兌日圓」 假找換店騙31萬

【明報專訊】油尖警區本月19至26日展開針對詐騙及洗黑錢的「世爵」行動，拘捕50人，他們分別涉嫌以欺騙手段獲得財產、串謀詐騙及洗黑錢等，料涉43宗騙案，共騙約1.1億元。當中有騙徒在社交平台設偽冒找換店專頁，以優惠價兌換日圓招徠，騙去12人共31萬元。

警搗詐騙拘50人 涉1.1億

被捕36男14女介乎16至75歲，分別報稱地盤工、清潔工、家庭主婦、速遞員、退休、學生及無業，大部分為傀儡戶口持有人，涉嫌取酬賣戶口供詐騙集團收取騙款，另有公司董事、犯罪處所租客及詐騙電話登記人等。騙案包括10宗投資、10宗網購、8宗求職、8宗電騙、4宗低息貸款及3宗其他類型詐騙案。單一損失最多為一宗投資騙案，事主為身在美國的貿易公司外籍董事，被騙徒利誘投資股票，將3000萬元存入本港5個戶口，警方其後拘捕接收贓款的3名傀儡戶口持有人。

當中一宗涉及偽冒兌換店騙案，警方於6月接獲油麻地一間外幣兌換公司的東主報案，指多名市民到店聲稱領取早前兌換的日圓。警方其後發現有人利用該公司名稱及商標在社交媒體設立專頁，訛稱可以優惠匯率兌換日圓、兌換50萬日圓可送1萬日圓，有人按指示將兌換款項存至指定戶口，赴找換店提取日圓時始知被騙。

油尖警區接獲12名事主報案，共損失31萬港元，並拘捕3名傀儡戶口持有人。涉案專頁營運約一個月，警方接報後將之下架。

相關字詞﹕騙案

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