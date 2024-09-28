偕友車聚 鐵騎士遭越線私家車撞斃

車友：帶頭落山 過彎聞巨響

38歲姓李的電單車男司機頭部嚴重受傷昏迷，由救護車送瑪嘉烈醫院搶救，昨早7時44分傷重不治。與李同行的車友在現場一度傷心坐在路旁，他稱與事主相識多年，事發前駕駛與李同款的Yamaha R1M電單車到大帽山「英雄亭」車聚，其後一同離開往荃灣方向駛去，當時自己帶頭落山，李尾隨其後，惟駛過現場彎位後聽到巨響，遲遲未見李出現，即掉頭查看，發現李出意外，倒地昏迷。

私家車司機稱避「黑影」失控

事發昨日凌晨零時許，廖駕駛私家車沿荃錦公路往石崗方向行駛，駛至寶雲匯上斜彎位，疑失控越過對面行車線，與落山電單車迎頭猛撼，後者人仰馬翻，鐵騎重創昏迷倒地。電單車嚴重損毁，碎片散落一地，地面有血迹；私家車則車頭損毁，擋風玻璃破裂，停在落山行車線，警方事後封鎖部分行車線蒐證，私家車司機的親友亦到場了解。據悉，私家車司機報稱見到黑影閃過，扭軚閃避，導致失控肇禍。涉事大馬力電單車於2020年首次登記，當年新車價逾25萬元。

駕迷你電單車 漢撞花槽危殆

另外昨日凌晨1時許，53歲黎姓男子駕駛一輛迷你電動電單車，在觀塘和樂邨興安樓對開遊樂場失控翻車，黎撞向路旁花槽，後腦重創昏迷，送院搶救，情况危殆。花槽留有血迹，警方檢走涉事電單車，案件列「交通意外有人受傷」，由東九龍總區交通部意外調查隊跟進。據悉，該電單車無領牌照。