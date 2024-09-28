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港聞二

南丫海難死因聆訊 明年5月開審 海處免限速機制 警查符國際公約否

【明報專訊】2012年南丫海難釀成39人死亡，上訴庭去年裁定遇難者家屬上訴得直，頒令為遇難者召開研訊。死因庭一併展開39名死者的研訊，昨日舉行第二次研訊前檢討。死因裁判官最終排期明年5月6日開審，料審期60日。涉事港九小輪「海泰號」獲海事處豁免限速，據悉警方正調查，豁免限速機制是否符合國際公約。

料審60日 不設陪審

案件昨早閉門聆訊，公眾及傳媒不得入庭旁聽。「南丫四號」所屬的港燈、「海泰號」所屬的港九小輪、南丫四號的造船廠財利船廠、負責驗船的海事處被列為有利害關係方；死者家屬由律師代表應訊，無親自到庭。

研訊涉及39名死者，其中7名死者的家屬參與研訊。司法機構散庭後向記者派發文件，稱研訊各方已收到死亡調查報告，內有410名證人的供辭和報告。裁判官周慧珠排期明年1月14日作第三次研訊前檢討，以處理家屬索取的資料，審訊明年5月6日正式開始。

調查報告涉410證人

據了解，警方今年6月完成一份調查報告，涉及海事工程師研究「海泰號」船頭或包有金屬片。警方今年10月將呈交另一報告，關於海泰號船員資格、海事處為港九小輪提供豁免限速的機制，以及海事處規管小輪員工操作豁免限速的資格要求。該報告由船長專家證人撰寫，關乎海事處豁免限速機制是否符合國際公約。

據悉，研訊各方會繼續商討，收窄要出庭作供的證人名單，研訊不設陪審團審訊。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

相關字詞﹕死因研訊 南丫海難

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