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撇母跑去 5歲童攀欄墮樓重傷 欄高1.3米設扶手 區議員指多孩童出入籲房署改設計

【明報專訊】一名5歲男童昨早於觀塘鯉魚門邨近鯉隆樓撇下母親跑進接駁升降機，出𨋢後疑攀過欄杆，從1樓墮下受傷，送院治理，情况嚴重，留醫兒童深切治療病房。民建聯觀塘區議員張琪騰稱，該處多居民出入，建議房屋署改善圍欄設計，研究將圍欄改為密封式、拆除扶手等。

事發昨晨近9時，警方接獲保安報案指，5歲男童疑高處墮下，倒臥升降機大樓對開。男童頭部受傷，送院時在流淚，救護員為他戴上頭部固定墊及氧氣罩，母親陪同送院時情緒激動，一度跪地痛哭。男童父親其後由鯉隆樓寓所趕至現場了解事件。操普通話的母親事後受訪稱，男童清醒，惟要稍後始知其傷勢。

母登2樓尋 地下傳哭聲

據了解，涉事鄭姓男童日常喜歡跑來跑去，昨早與母親及阿姨在升降機大樓地下準備前往幼稚園時，男童撇下母親及阿姨跑進升降機，升降機關門上升。母親及阿姨上樓尋找男童，在2樓聽到男童哭聲，探頭發現男童在升降機大樓地下哭泣。消息稱，警方翻查閉路電視片段，相信男童攀過1樓的圍欄墮下。

現場所見，升降機大樓客𨋢可往返地下、1、2及4樓，另設樓梯及貨𨋢，地下可往鯉隆樓，1樓及2樓分別通往綜合復康中心及球場，4樓連接天橋往屋邨其他大廈。男童墮樓的1樓位置離地約6米，該處𨋢門旁的圍欄高約1.3米，圍欄中間裝有扶手，該處原本未見告示，意外後則加設「禁止攀爬」字句。

張琪騰認為，圍欄中間的扶手容易被小童攀爬，不排除男童因而墮下，認為無必要設扶手、建議拆除，又或考慮將圍欄增高至頂部，但要顧及消防要求。他說鯉隆樓已入伙一段時間，未曾聽聞類似事件，但升降機大樓4樓天橋可通往地鐵站及商戶，幾乎是鯉隆樓住戶日常必經之路，2樓亦通往球場，平日多小朋友出入，加上明年入伙的高宏苑住戶亦會使用該升降機大樓，期望房屋署及早改善，確保安全。他說已接觸涉事家庭，得悉男童正等待進一步檢查。

相關字詞﹕鯉魚門邨 墮樓

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