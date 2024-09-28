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港聞

港聞二

陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景

【明報專訊】財政司長陳茂波正於英國倫敦訪問，並在當地周四（26日）晚出席貿發局舉辦的年度「香港晚宴」，他發表主題演講提及《基本法》23條立法，表示港府已履行憲制責任，又強調國安法律確保香港經濟發展能「有穩定和可預測的環境」，並獲商界普遍認同。他引述不少在港外商表示業務和運作在國安法實施後一切如常。陳茂波亦先後在當地與英國財政部經濟事務大臣Tulip Siddiq和英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）會面。

陳：外商業務在國安法實施後如常

陳茂波同日分別與Tulip Siddiq和貝利會面，就共同關注的環球經濟、金融發展等事宜交換意見。

翻查資料，去年陳茂波到訪英國期間，未有公布與當地官員會面。與貝利會面時，雙方就利率和通脹走勢、環球經濟的發展與挑戰，以及金融監管等一系列共同關注的事宜交換意見。

貿發局晚宴 出席英官較去年多

「香港晚宴」約350名英國政商界領袖和專業人士出席，據了解，今年出席的英國官員較去年多，其中英國外交、聯邦事務及發展部有3人出席，去年1人；去年未有派人出席的財政部，今年亦有最少兩名代表出席；出席的國會議員則較去年少。

稱發展前景亮麗 歡迎英企來港

陳茂波在晚宴上表示，香港發展前景亮麗，歡迎英國企業和人才前來探索發展機遇，並期待與英國各界保持聯繫及合作。

他強調，香港多年來一直維持與英國緊密的經貿往來和文化聯繫，繼續是英國最大的外資來源地之一，並指出香港長期貫徹實踐「一國兩制」，包括實行普通法和尊重法治，同時維持資金、資訊、人才及貨物自由流動，並保持友善的營商和投資環境等。

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