陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景

陳：外商業務在國安法實施後如常

陳茂波同日分別與Tulip Siddiq和貝利會面，就共同關注的環球經濟、金融發展等事宜交換意見。

翻查資料，去年陳茂波到訪英國期間，未有公布與當地官員會面。與貝利會面時，雙方就利率和通脹走勢、環球經濟的發展與挑戰，以及金融監管等一系列共同關注的事宜交換意見。

貿發局晚宴 出席英官較去年多

「香港晚宴」約350名英國政商界領袖和專業人士出席，據了解，今年出席的英國官員較去年多，其中英國外交、聯邦事務及發展部有3人出席，去年1人；去年未有派人出席的財政部，今年亦有最少兩名代表出席；出席的國會議員則較去年少。

稱發展前景亮麗 歡迎英企來港

陳茂波在晚宴上表示，香港發展前景亮麗，歡迎英國企業和人才前來探索發展機遇，並期待與英國各界保持聯繫及合作。

他強調，香港多年來一直維持與英國緊密的經貿往來和文化聯繫，繼續是英國最大的外資來源地之一，並指出香港長期貫徹實踐「一國兩制」，包括實行普通法和尊重法治，同時維持資金、資訊、人才及貨物自由流動，並保持友善的營商和投資環境等。