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港聞

港聞二

指暫沒條件論政改 劉慧卿冀多溝通

【明報專訊】2014年佔領運動結束後，政府與民主派均沒有讓步，政改方案翌年遭民主派否決。投下反對票的民主黨前主席劉慧卿感慨，政改被拉倒，普選無望，形容本港政局發展至今是「非常不幸」。她認為目前社會氣氛肅殺，暫無條件討論政改，「連飯都不能吃，叫他去食魚翅、食燕窩？」期望政府向民間伸出溝通的橄欖枝，重拾多元自由的社會環境，才有條件重提政改。

若14年中央願給承諾 或有轉機

回望10年前，劉慧卿稱，當時基於民主原則與民情，才決定否決政改，如今天馬行空聯想已無意義。不過，她認為若中央當時願意承諾「831決定」非終極方案，事態或有轉機，「（831決定）不是真普選，不過是行前一步，他日再有真普選，是不是有得傾呢？」

劉慧卿總結，佔領運動對中央與港人關係帶來衝擊，政改最終被拉倒，政局發展到2019年爆發反修例運動，成為香港政治分水嶺，導致國安法實施。她形容，在西方國家眼中，一國兩制已蕩然無存，謂結局「非常不幸」。

立法會主席曾鈺成年初撰文籲政府別一聽負評即鬥爭，教大公共行政學顧問張炳良亦提醒要提防「一左二窄」。劉慧卿指政府與部分建制派自覺「愈左愈好」，源於中央默許，她認識不少商界私下也有憂慮。她冀政府改變態度與民間溝通，重建社會互信，強調對話主導權從來都在中央與特區政府，民主黨一直樂意對話，「還有商界、專業人士，什麼人都可以傾」。

民主派中，劉慧卿是少有還接觸建制的人，上月帶青年參觀國安展覽廳也有非議。在她眼中，了解政府與建制講法是建立溝通基礎，盼對方也踏出一步，「大家要有得傾，傾完我未必全部同意你，但我要看看你，我都希望你會了解我」。

指民主黨倘沒尊嚴不應參選

雙普選是《基本法》列明的憲制責任，劉慧卿說政府管治未放鬆，暫無條件討論政改，「連飯都不能吃，叫他去食魚翅、食燕窩？我相信現在香港人最緊張的是，為什麼我們無自由、無人身安全？」那麼前景是否樂觀？她說，「如果我告訴你樂觀，人家就要驗吓我個腦」。至於民主黨何去何從，劉慧卿說如果明年立法會選舉規則不變，參選沒尊嚴就不應闖關，但也毋須解散，應在有限空間盡力而為。

相關字詞﹕反修例運動 政改 劉慧卿 佔領運動 佔中 佔中十周年

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