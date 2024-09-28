明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

范太：毋須日日講國安 稱搞好經濟再談政改

【明報專訊】2014年，香港討論2016及2017年政改方案，8月全國人大常委會通過「831決定」敲定雙普選框架，民主派批評方案不民主，政府與建制派連番呼籲「袋住先」。9月學聯與學民思潮發動罷課，帶領示威者衝入政府總部「公民廣場」，宣布「佔領中環」啟動，警方9月28日施放87枚催淚彈清場，佔領運動持續79日，政改最終被否決收場。本報訪問當年親歷政改討論的人，包括全國人大前常委范徐麗泰與民主黨前主席劉慧卿。佔中10年過去，二人均認為香港當下未有條件再論政改，范太強調社會若有精力應優先發展經濟，劉慧卿則冀先重建多元自由的環境。

明報記者 鄭啟智

2014年政改爭議觸發佔領運動，10年過去，反修例運動爆發、國安法實施，重塑本港政治社會格局。全國人大前常委范徐麗泰接受本報專訪表示，社會已回復平穩，國安工作暫告一段落，政府毋須「日日講」國安。至於何時再談普選，她說當務之急是應對經濟挑戰，貿然爭拗政改是「自尋死路」，「等到大家安安樂樂的時候，然後才講政治」。

時任人大常委范徐麗泰有份通過「831決定」，要求參選人須獲過半數提委會成員提名「入閘」、最多產生2至3名候選人，但民主派反對，終觸發佔領運動爭取「真普選」，北京則視之為「港版顏色革命」，挑戰中央權力。回望彼時，范太稱如果民主派選擇「袋住先」，香港發展軌迹或會改寫，預期民主派將逐漸成為管治制度的一部分，「我覺得民主派在香港政權裏面，愈來愈影響力大，甚至可以佔一些比較高的位置，是絕對可能的事。」

只要不碰紅線 可表達不滿

政改爭議落幕後，本土與港獨思潮興起，2019年發生反修例運動，中央實施國安法「止暴制亂」。對於中央與港人互信，范太斬釘截鐵說，中央一直相信普羅大眾，惟部分欲破壞香港，甚至受外部勢力煽動的人則不可信，「如果中央不信香港人，即是不信一國兩制」。不過，她認為部分人仍然「消極抗拒」新政制，不願接受「愛國者治港」，心態已難以扭轉。她稱，只要不觸碰「紅線」，港人有權不滿政制和政府，任何表達方式都可接受，「只要你不去做違法的事，無人會理你，你有你的自由」。

國安法到位 不必爭「左右」

《港區國安法》及《維護國家安全條例》實施後，范太認為社會已回復安定，國安工作「暫時來講已告一段落」，未來應聚焦經濟發展。有意見認為政府論述仍強調國安，也有評論指香港近年「太左」。范太說國安法律既已到位，就毋須「日日講」國安，又稱不必爭論「誰左誰右」，觀察到特首李家超近期已少談國安，「你有一個safety net（安全網），你就不會經常講safety net，你就講上高的事情，發展經濟、民生好一點」。被問到社會出現問題時，仍有人動輒提出國安受威脅，她則說各人擁有言論自由。

指昔政府沒做好經濟 難言何時商政改

回歸後本港三次討論政改，2015年否決政改後普選無期，何時能再推動政制發展？范太兩年前曾言民心回歸時就可落實雙普選，今次受訪則說，此刻社會精力應放在經濟，改善經濟後才談政改。她批評以往幾屆政府將社會心神浪費在政制，沒做好經濟，認為當前經濟困難，當務之急是開拓新市場、新方向；她指西方勢力蠢蠢欲動，社會暗湧猶在，陷入政治爭拗是「自尋死路」。她稱難言何時適合再商政改，着記者「不如問黃大仙」，至於「831決定」已成過去，「將來是一個新方式，但愛國者治港是不會變」。

2010年民主黨走入中聯辦討論政改，2016年時任人大委員長張德江與民主派會面，中央與民主派的溝通大門會否再開？范太反問溝通的意義何在，「與他們傾有什麼用？香港就是這些人代表的嗎？香港不只是這些人」。立法會明年換屆，她說中央期望保持「五光十色」。對於民主派能否入閘，她形容資審委的要求不高，上屆也有民主派入閘，誠意地承諾不會有危害國安行為就可參選。

10年間社會動盪，一代年輕人投身社運。范太說國民身分認同不足，錯不在年輕人，是上一輩過失，現要加強國民教育。至於因反修例事件入獄的年輕人出獄，范太相信社會將一如既往接納更生人士。

相關字詞﹕劉慧卿 范徐麗泰 佔中十周年 佔領運動 佔中 反修例運動 普選 831決定 政改 顏色革命

上 / 下一篇新聞

盧煜明：校長校董一家人 最重要團結 任命一致通過 自言公職助中大聲音傳內地
盧煜明：校長校董一家人 最重要團結 任命一致通過 自言公職助中大聲音傳內地
查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建
查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建
新聞界酒會談專業 李家超：說好香港真實故事 美領館指立場案判刑損新聞自由
新聞界酒會談專業 李家超：說好香港真實故事 美領館指立場案判刑損新聞自由
保華建築遭追千萬 被申清盤
保華建築遭追千萬 被申清盤
指暫沒條件論政改 劉慧卿冀多溝通
指暫沒條件論政改 劉慧卿冀多溝通
陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景
陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景
反修例暴動罪成醫生 停牌9月緩刑3年
反修例暴動罪成醫生 停牌9月緩刑3年
撇母跑去 5歲童攀欄墮樓重傷 欄高1.3米設扶手 區議員指多孩童出入籲房署改設計
撇母跑去 5歲童攀欄墮樓重傷 欄高1.3米設扶手 區議員指多孩童出入籲房署改設計
南丫海難死因聆訊 明年5月開審 海處免限速機制 警查符國際公約否
南丫海難死因聆訊 明年5月開審 海處免限速機制 警查符國際公約否
偕友車聚 鐵騎士遭越線私家車撞斃
偕友車聚 鐵騎士遭越線私家車撞斃
「優惠價兌日圓」 假找換店騙31萬
「優惠價兌日圓」 假找換店騙31萬
外傭最低工資增120元 關注團體斥零碎
外傭最低工資增120元 關注團體斥零碎
處理學生糾紛 教師涉襲男生被捕
處理學生糾紛 教師涉襲男生被捕
3600食肆優惠低至七折 張宇人：賀國慶非為谷生意
3600食肆優惠低至七折 張宇人：賀國慶非為谷生意
冒簽傳訊令狀案兩男罪脫 官：控方誤解被告訴訟權
冒簽傳訊令狀案兩男罪脫 官：控方誤解被告訴訟權
太平紳士巡視 囚友投訴增七成
太平紳士巡視 囚友投訴增七成
工聯會倡檢討輸勞行業工資中位數
工聯會倡檢討輸勞行業工資中位數
盧寵茂訪京闡醫療改革 「感謝港澳辦對醫衛局支持」
盧寵茂訪京闡醫療改革 「感謝港澳辦對醫衛局支持」
澳門人才委：搶人欠基準 須規劃人口 冀打破博彩業獨大 學者：可與港分工拓分支產業
澳門人才委：搶人欠基準 須規劃人口 冀打破博彩業獨大 學者：可與港分工拓分支產業
博彩收入減 中小企受影響
博彩收入減 中小企受影響
推動活化「片區」非地頭 博企稱影響投資意欲
推動活化「片區」非地頭 博企稱影響投資意欲
洪水橋厦村智慧集體運輸擬年底邀意向書
洪水橋厦村智慧集體運輸擬年底邀意向書
刑恐智障妻強姦成孕 內地漢囚9年半
刑恐智障妻強姦成孕 內地漢囚9年半
屠龍案官指兩被告遭利用 不悉串謀惟應知涉反政府
屠龍案官指兩被告遭利用 不悉串謀惟應知涉反政府
3晚連接匿名電話 愛協西貢路邊撿35貓疑棄養
3晚連接匿名電話 愛協西貢路邊撿35貓疑棄養
無牌餐廳賣貓狗肉 持行街紙3越人囚17月2周
無牌餐廳賣貓狗肉 持行街紙3越人囚17月2周
殺智障女案被告錄影會面：假陽具為事主破處「驅邪」
殺智障女案被告錄影會面：假陽具為事主破處「驅邪」
九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆
九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆
九市速遞：前海來港推介創業就業新措施
九市速遞：前海來港推介創業就業新措施
九市速遞：服務灣區20周年 工聯會倡議深化融合
九市速遞：服務灣區20周年 工聯會倡議深化融合
九市速遞：南沙宣布取消限購
九市速遞：南沙宣布取消限購
灣區手記：二手回收 ／文：尚東美
灣區手記：二手回收 ／文：尚東美
【Emily】秋季旅博推「話題旅遊」 高雄「校服團」 帶「40路」回味那些年
【Emily】秋季旅博推「話題旅遊」 高雄「校服團」 帶「40路」回味那些年
【Emily】「時間緊迫」 體育專員將由公務員接任
【Emily】「時間緊迫」 體育專員將由公務員接任
【Emily】何永賢：屋邨翻新會保留搖搖馬
【Emily】何永賢：屋邨翻新會保留搖搖馬
【Emily】八成飼主話寵物來港隔離過嚴 議員倡推測試放寬
【Emily】八成飼主話寵物來港隔離過嚴 議員倡推測試放寬