范太：毋須日日講國安 稱搞好經濟再談政改

明報記者 鄭啟智

2014年政改爭議觸發佔領運動，10年過去，反修例運動爆發、國安法實施，重塑本港政治社會格局。全國人大前常委范徐麗泰接受本報專訪表示，社會已回復平穩，國安工作暫告一段落，政府毋須「日日講」國安。至於何時再談普選，她說當務之急是應對經濟挑戰，貿然爭拗政改是「自尋死路」，「等到大家安安樂樂的時候，然後才講政治」。

時任人大常委范徐麗泰有份通過「831決定」，要求參選人須獲過半數提委會成員提名「入閘」、最多產生2至3名候選人，但民主派反對，終觸發佔領運動爭取「真普選」，北京則視之為「港版顏色革命」，挑戰中央權力。回望彼時，范太稱如果民主派選擇「袋住先」，香港發展軌迹或會改寫，預期民主派將逐漸成為管治制度的一部分，「我覺得民主派在香港政權裏面，愈來愈影響力大，甚至可以佔一些比較高的位置，是絕對可能的事。」

只要不碰紅線 可表達不滿

政改爭議落幕後，本土與港獨思潮興起，2019年發生反修例運動，中央實施國安法「止暴制亂」。對於中央與港人互信，范太斬釘截鐵說，中央一直相信普羅大眾，惟部分欲破壞香港，甚至受外部勢力煽動的人則不可信，「如果中央不信香港人，即是不信一國兩制」。不過，她認為部分人仍然「消極抗拒」新政制，不願接受「愛國者治港」，心態已難以扭轉。她稱，只要不觸碰「紅線」，港人有權不滿政制和政府，任何表達方式都可接受，「只要你不去做違法的事，無人會理你，你有你的自由」。

國安法到位 不必爭「左右」

《港區國安法》及《維護國家安全條例》實施後，范太認為社會已回復安定，國安工作「暫時來講已告一段落」，未來應聚焦經濟發展。有意見認為政府論述仍強調國安，也有評論指香港近年「太左」。范太說國安法律既已到位，就毋須「日日講」國安，又稱不必爭論「誰左誰右」，觀察到特首李家超近期已少談國安，「你有一個safety net（安全網），你就不會經常講safety net，你就講上高的事情，發展經濟、民生好一點」。被問到社會出現問題時，仍有人動輒提出國安受威脅，她則說各人擁有言論自由。

指昔政府沒做好經濟 難言何時商政改

回歸後本港三次討論政改，2015年否決政改後普選無期，何時能再推動政制發展？范太兩年前曾言民心回歸時就可落實雙普選，今次受訪則說，此刻社會精力應放在經濟，改善經濟後才談政改。她批評以往幾屆政府將社會心神浪費在政制，沒做好經濟，認為當前經濟困難，當務之急是開拓新市場、新方向；她指西方勢力蠢蠢欲動，社會暗湧猶在，陷入政治爭拗是「自尋死路」。她稱難言何時適合再商政改，着記者「不如問黃大仙」，至於「831決定」已成過去，「將來是一個新方式，但愛國者治港是不會變」。

2010年民主黨走入中聯辦討論政改，2016年時任人大委員長張德江與民主派會面，中央與民主派的溝通大門會否再開？范太反問溝通的意義何在，「與他們傾有什麼用？香港就是這些人代表的嗎？香港不只是這些人」。立法會明年換屆，她說中央期望保持「五光十色」。對於民主派能否入閘，她形容資審委的要求不高，上屆也有民主派入閘，誠意地承諾不會有危害國安行為就可參選。

10年間社會動盪，一代年輕人投身社運。范太說國民身分認同不足，錯不在年輕人，是上一輩過失，現要加強國民教育。至於因反修例事件入獄的年輕人出獄，范太相信社會將一如既往接納更生人士。