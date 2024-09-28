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新聞界酒會談專業 李家超：說好香港真實故事 美領館指立場案判刑損新聞自由

【明報專訊】已停運立場新聞的母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐串謀發布煽動刊物罪成，鍾沛權前日被判囚21個月，患腎病的林紹桐獲釋。美國駐港領事回應稱，判刑損害香港新聞自由。特首李家超昨於新聞界慶祝國慶酒會上致辭稱，新聞公信力及道德不能敗壞於公器私用、利用新聞平台破壞法紀或違法煽動者，強調沒有人或行業可凌駕法律。

美國駐港澳總領事館昨於社交平台X表示，判刑是對新聞自由的直接攻擊，敦促北京及香港當局釋放被無理拘押的記者，尊重新聞自由。美國參議院外交委員會主席卡丁（Ben Cardin）則說，判刑反映香港新聞自由被踐踏。

「支持政府或反對意見都歡迎」

李家超在酒會表示，當法庭伸張正義，但有外國政客因政治利益歪曲事實、攻擊及詆譭香港的新聞自由及人權狀况，社會有責任向政客直斥其非，如實反映本港新聞自由受《基本法》保障的事實。他稱，香港居民享有言論、新聞、出版等自由，「無論支持政府或反對的意見，認同或批評，政府都歡迎提出」。

李家超又說，專業新聞界要說好一國兩制下香港的每一個真實故事，讓世界正確認識香港的國際大都會魅力，吸引全球人才企業來港發展。他引述國際人權公約強調，新聞從業員要按「負責任新聞作業」原則真誠行事，相信專業的新聞從業員會秉持行業道德和操守，正確和客觀地報道新聞。

相關字詞﹕新聞自由 李家超 立場新聞

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