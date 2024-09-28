查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建

聯書院學生會小組：

修章大致完成

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥表示，小組已大致完成修章及英文版翻譯，並呈交至學生事務處查閱，「餘下的都是細的amendment（修正）」，惟上次與校方溝通已是5月，最終版本敲定後會盡早將新會章呈交校董會審議。

羅續稱，中大教務會原有由學生會會長、各學院學生互選產生的席位，惟因學生會解散，從缺多時，令學科合併等校政上不再有民選代表為同學發聲。他樂見候任校長支持重建學生會，盼他能在履新前後與學生會面討論，又期望校董會盡早將學生會修章一事納入議程。

查盼校董會年底「埋班」互選

中大近年屢現校政爭議，2022年換校徽一事拉鋸多時，校董會改組亦惹爭端，其後人事變動頻仍。查逸超昨日回應稱不會刻意用「風波」形容事件，謂校董會作為大學最高管治架構，無可避免要處理爭議事件，這是盡校董會應有職責，盼公眾勿以「爭議性的態度」看待問題。他亦期望校董會今年底或明年初「埋班」，互選產生學生、職員及校友的5席，組成34人校董會。

段崇智：信盧領中大邁新高峰

查逸超亦感謝現任校長段崇智過去7年竭力服務及引導大學，祝願對方科研工作一切順利。段崇智透過新聞稿稱，熱烈歡迎任命盧煜明為下任校長，深信盧將帶領中大邁向新高峰，同時秉持中大的獨特傳統及對卓越的堅定承諾。