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查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建

【明報專訊】中大學生會2021年遭校方拒絕承認，同年宣布解散，翌年各書院學生會成立工作小組，尋求重建學生會。事隔兩年，中大校董會主席查逸超昨日首度回應，稱本港法例不容許團體未經註冊、沒有身分，學生會要做社團註冊並修改會章才能重建，其中修章須獲校董會批准，期望未來一年「看見這件事去到校董會」。候任校長盧煜明昨亦表明支持重建，形容學生會是「學生在大學受教育的重要元素」，任內將「協助學生完成這件事」。

聯書院學生會小組：

修章大致完成

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥表示，小組已大致完成修章及英文版翻譯，並呈交至學生事務處查閱，「餘下的都是細的amendment（修正）」，惟上次與校方溝通已是5月，最終版本敲定後會盡早將新會章呈交校董會審議。

羅續稱，中大教務會原有由學生會會長、各學院學生互選產生的席位，惟因學生會解散，從缺多時，令學科合併等校政上不再有民選代表為同學發聲。他樂見候任校長支持重建學生會，盼他能在履新前後與學生會面討論，又期望校董會盡早將學生會修章一事納入議程。

查盼校董會年底「埋班」互選

中大近年屢現校政爭議，2022年換校徽一事拉鋸多時，校董會改組亦惹爭端，其後人事變動頻仍。查逸超昨日回應稱不會刻意用「風波」形容事件，謂校董會作為大學最高管治架構，無可避免要處理爭議事件，這是盡校董會應有職責，盼公眾勿以「爭議性的態度」看待問題。他亦期望校董會今年底或明年初「埋班」，互選產生學生、職員及校友的5席，組成34人校董會。

段崇智：信盧領中大邁新高峰

查逸超亦感謝現任校長段崇智過去7年竭力服務及引導大學，祝願對方科研工作一切順利。段崇智透過新聞稿稱，熱烈歡迎任命盧煜明為下任校長，深信盧將帶領中大邁向新高峰，同時秉持中大的獨特傳統及對卓越的堅定承諾。

相關字詞﹕查逸超 中大學生會 盧煜明 中文大學

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