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盧煜明：校長校董一家人 最重要團結 任命一致通過 自言公職助中大聲音傳內地

【明報專訊】中文大學校長段崇智今年初請辭，將提早兩年於明年1月卸任。中大校董會昨日一致通過聘任中大醫學院副院長（研究）盧煜明接任校長，任期5年，明年1月8日生效。被問及2019年反修例期間中大被稱為「暴大」一事，盧煜明稱中大已重拾正軌，相信大學會有「新開始」，亦是「新的篇章」，他將努力推動大學發展學術及教育，亦不擔心外界對中大失去信心，相信香港仍有非常好的學術自由，但做學術要注意合法，而校長是校董會成員，「係一家人」，最重要是團結。

感激段崇智逆境下率中大升排名

近年中大管理層與校董會屢現分歧，衍生不同人事變動，包括時任副校長（行政）吳樹培遭即時解僱、校長段崇智辭職。明年履新的盧煜明昨首以候任校長身分見傳媒，他說校長是校董會重要成員，「其實是一家人，最重要團結一起為中大做事」。他亦說，段崇智任內歷經社會運動、新冠疫情，卻仍帶領中大提升排名及國際學術聲譽，感激對方「服務中大7年，盡心盡力」。

稱港學術自由非常好 正常研究難踩紅線

對於外界質疑本港學術自由在《港區國安法》實施後倒退，盧煜明稱，學術自由是大學基石（cornerstone），相信本港「具非常好的學術自由（have very good academic freedom）」，為做正常研究時踩到「紅線」的機率是低的。至於中大學者日後可否研究六四事件、反修例等議題，他強調自己很尊重學術自由，惟學術以外亦須守法，舉例自己做醫學研究時亦需尊重病人私隱，並在得到研究倫理委員會准許後才能進行。

「愛國觀重要」 承諾續弘人文精神

服務中大27年，盧煜明自言對中大「感情很深厚」，盼接任校長後能善用過往擔任前線研究人員、教授時累積的經驗，「幫助下一代年輕的教授或學生走快一步」，勿重蹈他過往走遠路甚至撞板的覆轍。他又說，校長一職屬他首要關切的事（first concern），亦盼繼續展開學術研究，「我相信我的研究有助醫療發展，我亦願意繼續造福病人」。

盧又提到「愛國觀念非常重要」，稱中大願景之一是向外推廣中華文化，並將外界好的事物帶返中國。身兼北京市政協的他認為自己的內地公職是橋樑，可將中大的聲音傳達到內地決策機構。他又承諾，中大會繼續以弘揚人文精神為己任，致力為國家、為香港培養一代又一代學生，成為德才兼備的中大人。

查逸超：最佳人選 內地背景非遴選要素

校董會主席查逸超公布新任命時稱，盧煜明出任校長「獲得大學成員的正面評價」，是「擔任下任校長的最佳人選」，相信能帶領中大開啟新篇章。查稱，盧的內地背景並非遴選校長的主要元素，對方在中大、香港以至國際的背景顯赫，「是不可多得的人才」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕學術自由 中大校董會 中大校長 中文大學 段崇智 盧煜明

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