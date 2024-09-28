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【Emily】秋季旅博推「話題旅遊」 高雄「校服團」 帶「40路」回味那些年

【明報專訊】一連3日嘅「香港秋季旅遊博覽會2024」噚日喺會展開幕，吸引咗大批市民到場參觀，唔少人仲即場報團。今次博覽會除咗有各種旅遊路線，仲有參展商推出創意十足嘅「盲盒旅行團」同「高雄解憂校服團」等行程，希望推廣「話題式旅遊」，令旅行唔再只係睇景點或價錢，而係因為有趣嘅話題去旅行。

「盲盒團」反應踴躍 展商加推兩團

又飛旅遊有限公司負責人Frankie話，盲盒旅行團嘅特別之處，係旅客登機前都唔會知道目的地，樂見上次舉辦嗰陣喺坊間引起唔少話題，大家都好驚喜旅程嘅目的地係馬爾代夫。由於反應踴躍，今年決定再加推兩個盲盒旅行團，其中一團將喺今年聖誕出遊。

除咗盲盒旅行團，今年仲推出高雄解憂校服團。Frankie話呢個團對象係40歲以上女性，會安排佢哋著台灣校服去當地校園「打卡」，一齊回味「那些年」嘅時光。

旅社料今年報團生意增兩成

新華旅遊職員鄭先生亦同Emily講，今年整體報團情况明顯好過去年，預計生意增加約15%至20%，仲透露𠵱家已經有唔少市民為聖誕節旅行提早報名。

退咗休嘅蘇氏夫婦噚日即場花費10萬元報咗一個10日北歐極光團。蘇太話今次係第一次嚟旅遊博覽會，因為一直好想睇極光，但考慮到自由行好難去到，加上年紀比較大，最後決定報團。

展覽集團主席王學譜話，今年2月舉辦嘅香港旅遊博覽會頗受市民歡迎，所以今次再加開一場秋季旅遊博覽會，亦樂見首日頭一小時嘅入場人數係之前同期嘅1.5倍。佢又透露，正籌備喺明年2月左右再舉辦旅遊博覽會，預告場地會大超過一倍，屆時會有更多參展商。

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