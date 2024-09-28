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港聞
2024年9月28日星期六
港聞二
盧煜明：校長校董一家人 最重要團結 任命一致通過 自言公職助中大聲音傳內地
查逸超：學生會修章須經校董會 盧煜明：任內協助學生完成重建
新聞界酒會談專業 李家超：說好香港真實故事 美領館指立場案判刑損新聞自由
保華建築遭追千萬 被申清盤
范太：毋須日日講國安 稱搞好經濟再談政改
指暫沒條件論政改 劉慧卿冀多溝通
陳茂波訪英晤政商界 稱國安法保經濟穩定前景
反修例暴動罪成醫生 停牌9月緩刑3年
撇母跑去 5歲童攀欄墮樓重傷 欄高1.3米設扶手 區議員指多孩童出入籲房署改設計
南丫海難死因聆訊 明年5月開審 海處免限速機制 警查符國際公約否
偕友車聚 鐵騎士遭越線私家車撞斃
「優惠價兌日圓」 假找換店騙31萬
外傭最低工資增120元 關注團體斥零碎
處理學生糾紛 教師涉襲男生被捕
3600食肆優惠低至七折 張宇人：賀國慶非為谷生意
冒簽傳訊令狀案兩男罪脫 官：控方誤解被告訴訟權
太平紳士巡視 囚友投訴增七成
工聯會倡檢討輸勞行業工資中位數
盧寵茂訪京闡醫療改革 「感謝港澳辦對醫衛局支持」
澳門人才委：搶人欠基準 須規劃人口 冀打破博彩業獨大 學者：可與港分工拓分支產業
博彩收入減 中小企受影響
推動活化「片區」非地頭 博企稱影響投資意欲
洪水橋厦村智慧集體運輸擬年底邀意向書
刑恐智障妻強姦成孕 內地漢囚9年半
屠龍案官指兩被告遭利用 不悉串謀惟應知涉反政府
3晚連接匿名電話 愛協西貢路邊撿35貓疑棄養
無牌餐廳賣貓狗肉 持行街紙3越人囚17月2周
殺智障女案被告錄影會面：假陽具為事主破處「驅邪」
九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆
九市速遞：前海來港推介創業就業新措施
九市速遞：服務灣區20周年 工聯會倡議深化融合
九市速遞：南沙宣布取消限購
灣區手記：二手回收 ／文：尚東美
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【Emily】何永賢：屋邨翻新會保留搖搖馬
【Emily】八成飼主話寵物來港隔離過嚴 議員倡推測試放寬
九市速遞：南沙宣布取消限購
【明報專訊】隨着中央政治局前日表態「要促進房地產市場止跌回穩」，廣州市南沙區昨日即宣布，今日起區內置業不再審核購房資格，以及取消屋苑剩餘可售車位或車庫限購措施。
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