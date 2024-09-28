九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆

涵學校院舍醫療機構等

「蔭涼益夏」公益活動在今年9月已曾在深水埗汝州街3幢建築物的天台覆蓋製冷油漆，惠及46戶劏房居民。繁蔭堂秘書長、旭柔計劃聯合創始人劉安奇表示，全球高溫極端天氣甚至出現「熱死人」的情况令人關注，「李家傑先生也想為此做些什麼」，後與創冷科技接觸，一拍即合，定下以10年為期的「蔭涼益夏」活動。

劉安奇稱，徵集項目期間共收到海內外數十份申請，涵蓋學校、養老機構、醫療機構、低收入社區、公共社區等不同類型組織。首輪共有7個項目入選，除了香港、廣州及珠海這些大灣區城市，還將赴四川、新疆、湖北；此外已有3個海外項目正在洽談。

劉安奇說，希望透過活動幫助弱勢群體。以珠海市項目為例，該服務中心為當地半留守兒童和居民提供學習和閱讀的場所，但炎夏時室內溫度經常攀升至35℃以上，電費負擔重，迫切需要既能降低室溫又節能的解決方案；又如麓湖家長薈，考慮到老人對冷氣較敏感，更適應溫和的降溫方式，養老院雖曾嘗試在天台種植物遮陽降溫，但效果甚微。

喚氣候暖化關注 盼恆常舉行

劉安奇稱，每次活動也會加入科普環節，讓更多人了解全球氣候變化、綠色環保的重要，她亦希望「蔭涼益夏」能成為恆常公益活動，讓更多支持者參與，使更多弱勢社群受惠。

創冷科技首席營銷官肖露蘭又說，除了免費為項目提供製冷油漆，還會定期監測降溫效果，確保質量。創冷科技是一家由城大HK Tech 300計劃孵化的科創公司，專門研發不會破壞臭氧層的無電製冷降溫技術，核心產品包括油漆、薄膜等，降溫效果可達42℃。