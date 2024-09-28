九市速遞：港科企為基層社區「降溫」 伙公益團體兩地推動 免費髹製冷油漆

【明報專訊】由恒地（0012）主席李家傑創辦、關注氣候問題及人類可持續發展的公益機構繁蔭堂、香港科企創冷科技（i2Cool）、提倡性別平等與可持續發展的旭柔計劃（SHERO Initiative）聯合發起的「蔭涼益夏」公益活動，日前分別在廣州頤壽安養．麓湖家長薈及珠海市協作者社會工作教育推廣中心舉行第三和第四站活動，為養老院和服務中心免費塗上新型製冷油漆（iPaint），既有降溫效果，亦能節能減排。
涵學校院舍醫療機構等
「蔭涼益夏」公益活動在今年9月已曾在深水埗汝州街3幢建築物的天台覆蓋製冷油漆，惠及46戶劏房居民。繁蔭堂秘書長、旭柔計劃聯合創始人劉安奇表示，全球高溫極端天氣甚至出現「熱死人」的情况令人關注，「李家傑先生也想為此做些什麼」，後與創冷科技接觸，一拍即合，定下以10年為期的「蔭涼益夏」活動。
劉安奇稱，徵集項目期間共收到海內外數十份申請，涵蓋學校、養老機構、醫療機構、低收入社區、公共社區等不同類型組織。首輪共有7個項目入選，除了香港、廣州及珠海這些大灣區城市，還將赴四川、新疆、湖北；此外已有3個海外項目正在洽談。
劉安奇說，希望透過活動幫助弱勢群體。以珠海市項目為例，該服務中心為當地半留守兒童和居民提供學習和閱讀的場所，但炎夏時室內溫度經常攀升至35℃以上，電費負擔重，迫切需要既能降低室溫又節能的解決方案；又如麓湖家長薈，考慮到老人對冷氣較敏感，更適應溫和的降溫方式，養老院雖曾嘗試在天台種植物遮陽降溫，但效果甚微。
喚氣候暖化關注 盼恆常舉行
劉安奇稱，每次活動也會加入科普環節，讓更多人了解全球氣候變化、綠色環保的重要，她亦希望「蔭涼益夏」能成為恆常公益活動，讓更多支持者參與，使更多弱勢社群受惠。
創冷科技首席營銷官肖露蘭又說，除了免費為項目提供製冷油漆，還會定期監測降溫效果，確保質量。創冷科技是一家由城大HK Tech 300計劃孵化的科創公司，專門研發不會破壞臭氧層的無電製冷降溫技術，核心產品包括油漆、薄膜等，降溫效果可達42℃。
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