明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

5年兩犯 偷拍裙底男判感化

【明報專訊】銀行分析員在港鐵旺角站乘搭扶手電梯時拍攝女子裙底，早前承認「非法拍攝或觀察私密部位」罪，經索取報告，西九龍裁判法院昨判12個月感化令。裁判官認為被告雖患眼疾，但面對的是心魔，是時候重整人生，法庭「畀埋呢次機會」。

被告黃宇恒（33歲）被控2024年7月3日在港鐵旺角站扶手電梯B3出口拍攝女子X的私密部位。法庭較早時為被告索閱的心理報告顯示，被告重犯機率屬中至高。

官：需面對心魔

裁判官昨稱，被告5年內曾干犯一次同類罪行，適宜判監，但考慮到他已還押兩周，有健康問題，且獲妻子支持，而法庭較早時進一步索取社會服務令及感化報告，結果內容正面。

辯方提及，被告患白內障並已安排做手術，他承諾不再犯案，重犯機率低。裁判官認為被告眼患是另一問題，要面對的是心魔，最終採納報告建議，判處12個月感化令。

根據承認案情，被告與X不相識，當晚穿短裙的X在旺角站搭扶手電梯時，突然感到右大腿被不明物體碰到，往後望到背後對落一至兩級的被告拿着手機。X跟被告對質，被告隨即跑走，遭路人制服。被告警誡下承認因性衝動犯事。

【案件編號：WKCC 2944/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 非法拍攝或觀察私密部位 偷拍裙底

上 / 下一篇新聞

鍾沛權囚21月 病重林紹桐毋須回柙 官斥參與抗爭非單純新聞工作者 罪行嚴重
鍾沛權囚21月 病重林紹桐毋須回柙 官斥參與抗爭非單純新聞工作者 罪行嚴重
林紹桐腎餘三成功能 求情稱入監或致命
林紹桐腎餘三成功能 求情稱入監或致命
較原定開庭遲兩小時 頭位旁聽者清晨已至
較原定開庭遲兩小時 頭位旁聽者清晨已至
抵港籠內頻外望 擋板不減好奇 熊貓海園入伙 後代「永久留港」
抵港籠內頻外望 擋板不減好奇 熊貓海園入伙 後代「永久留港」
海園擬塑熊貓IP 「或拍卡通推珠寶」
海園擬塑熊貓IP 「或拍卡通推珠寶」
國慶煙花料33萬人賞 紅磡海濱不開放
國慶煙花料33萬人賞 紅磡海濱不開放
盧煜明：助重建學生會 須註冊社團 中大今議決校長任命 昨辦師生校友見面
盧煜明：助重建學生會 須註冊社團 中大今議決校長任命 昨辦師生校友見面
提發展策略 力推跨學科研究
提發展策略 力推跨學科研究
澳門疫後百場演唱會 逾半沒來港 學者：博企補貼帶動多元消費 莊太量：場外市道幫助小
澳門疫後百場演唱會 逾半沒來港 學者：博企補貼帶動多元消費 莊太量：場外市道幫助小
賭場外店舖：剛通關生意佳 今跌七八成
賭場外店舖：剛通關生意佳 今跌七八成
澳門2022年修例 博企須撐多元發展
澳門2022年修例 博企須撐多元發展
暗門捲款失蹤 虛幣店盜買家400萬 訛稱入房點算 反鎖事主店內
暗門捲款失蹤 虛幣店盜買家400萬 訛稱入房點算 反鎖事主店內
3000人墮「高科技投資」騙局 涉款5800萬
3000人墮「高科技投資」騙局 涉款5800萬
數十記者遭滋擾恐嚇 記協：警接觸最少兩報案人
數十記者遭滋擾恐嚇 記協：警接觸最少兩報案人
微電子中心年底開 料入駐率八成 援產「第三代半導體」 科技園：正研擴建
微電子中心年底開 料入駐率八成 援產「第三代半導體」 科技園：正研擴建
料惠300企 商用HPC服務啟用
料惠300企 商用HPC服務啟用
一年284雀鳥撞玻璃亡 觀鳥會籲政府推措施以身作則
一年284雀鳥撞玻璃亡 觀鳥會籲政府推措施以身作則
政府引「國安細則」入稟 羊村案工會資產充公
政府引「國安細則」入稟 羊村案工會資產充公
中醫師涉謀殺案續審 警：事主母疑女撞邪 邀被告同住
中醫師涉謀殺案續審 警：事主母疑女撞邪 邀被告同住
屠龍隊長哽咽求情 歉疚破壞社會 冒尋仇風險出庭頂證 冀額外減刑
屠龍隊長哽咽求情 歉疚破壞社會 冒尋仇風險出庭頂證 冀額外減刑
切線不打燈釀武鬥 司機雙雙被捕
切線不打燈釀武鬥 司機雙雙被捕
海關破海路走私 檢值1.5億相機手機板腦
海關破海路走私 檢值1.5億相機手機板腦
潮行GBA：中山古今遊
潮行GBA：中山古今遊
灣區手記：馬路驚險 ／文：尚東美
灣區手記：馬路驚險 ／文：尚東美
【Emily】ifva短片賽暫停辦 「調整未來方向」 已辦29年 曾有涉社運場面作品撤放映
【Emily】ifva短片賽暫停辦 「調整未來方向」 已辦29年 曾有涉社運場面作品撤放映
【Emily】廠商會料今明兩年GDP增長2.5%-3%
【Emily】廠商會料今明兩年GDP增長2.5%-3%
【Emily】吸市民下載 防騙視伏App辦大抽獎 送比亞迪車榮耀手機
【Emily】吸市民下載 防騙視伏App辦大抽獎 送比亞迪車榮耀手機
【Emily】衛署前高官撰文 反對減烈酒稅
【Emily】衛署前高官撰文 反對減烈酒稅
【Emily】國際中小企創業賽港三甲 將力爭進駐內地園區
【Emily】國際中小企創業賽港三甲 將力爭進駐內地園區
【Emily】新西蘭實習生分享港魅力：有家嘅感覺
【Emily】新西蘭實習生分享港魅力：有家嘅感覺