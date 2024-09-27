5年兩犯 偷拍裙底男判感化

被告黃宇恒（33歲）被控2024年7月3日在港鐵旺角站扶手電梯B3出口拍攝女子X的私密部位。法庭較早時為被告索閱的心理報告顯示，被告重犯機率屬中至高。

官：需面對心魔

裁判官昨稱，被告5年內曾干犯一次同類罪行，適宜判監，但考慮到他已還押兩周，有健康問題，且獲妻子支持，而法庭較早時進一步索取社會服務令及感化報告，結果內容正面。

辯方提及，被告患白內障並已安排做手術，他承諾不再犯案，重犯機率低。裁判官認為被告眼患是另一問題，要面對的是心魔，最終採納報告建議，判處12個月感化令。

根據承認案情，被告與X不相識，當晚穿短裙的X在旺角站搭扶手電梯時，突然感到右大腿被不明物體碰到，往後望到背後對落一至兩級的被告拿着手機。X跟被告對質，被告隨即跑走，遭路人制服。被告警誡下承認因性衝動犯事。

【案件編號：WKCC 2944/24】