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港聞二

中醫師涉謀殺案續審 警：事主母疑女撞邪 邀被告同住

【明報專訊】自稱「茅山道士」的中醫師涉2019年藉辭驅魔，用假陽具侵犯及襲擊女徒弟的21歲智障女兒，事主最終倒斃在西貢村屋，中醫師和事主母親否認謀殺等3罪，案件昨在高院續審。調查女警供稱，中醫師外貌奇特，紋身遍佈全身及臉部，而事主母親提及她跟隨張學習術數命理，因知道張當過中醫，遂帶思疑「撞邪」的女兒求醫，更邀請張一同租住村屋，以便照顧女兒。

引述稱事主母跟醫師學術數

首被告張子材（54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇，次被告、事主母親吳馬如賡（57歲）被控教唆張非禮事主。在事發龍尾村工作的菲傭Shirley早前供稱，曾目睹一名少女於停車場遭紋身男子斥罵，該男聲與村屋傳出怒罵的男聲相同。Shirley昨在盤問下同意她不諳廣東話，亦無見過紋身男向少女施襲，但補充屋內有男聲責罵後一度傳來女子哭聲。

偵緝女警吳美玲昨日供稱，她2019年9月2日在現場查問張子材，張自稱茅山師傅，曾是中醫，2017年起再無行醫；張稱應徒弟、即吳太邀請合租同住該村屋，幫忙醫治事主。吳形容，張的手腳及臉部滿佈紋身，束起長曲髮，「好似泰國嗰啲師傅」；另一受查女子張曦鐥（前譯張喜善）身上、臉上同樣有紋身。

吳美玲引述，吳太表示女兒有學習障礙及聽力遲緩、在聾啞中心就讀，她2015年全職照顧女兒，並思疑女兒撞邪，遂找張子材醫治，張亦認為其女兒撞邪。吳美玲翻看涉案相片後，同意牆上貼有不認識的中文字。辯方問吳美玲有否告訴吳太，若事情真相大白可為女兒討回公道，吳美玲否認。

督察：事主瘀傷多「豬頭咁」

有被告認施襲

總督察莫子威供稱，事主瘀傷甚多、「豬頭咁樣」，明顯受過強力撞擊，且有被告承認襲擊事主。辯方質疑張子材錄影會面時休息不足，莫稱需趁被告記憶猶新錄口供，分秒必爭為事主討公道；莫又不肯定屋內的茅台酒有否被棄置。

【案件編號：HCCC159/21】

相關字詞﹕高等法院 教唆罪 非禮 謀殺罪 龍尾村 道士

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