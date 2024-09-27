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港聞二

政府引「國安細則」入稟 羊村案工會資產充公

【明報專訊】香港言語治療師總工會5人出版《羊村十二勇士》等繪本，2022年經審訊被裁定「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物」罪成，分別被判囚19個月。律政司申請充公工會約11.6萬元，高院昨日開庭處理。律政司一方指涉案財產用於資助或協助危害國安的相關活動，法官陳慶偉考慮後稱他曾處理被告的保釋申請，相當熟悉本案，下令充公財產。

申請人為律政司長，由資深大律師陳浩淇和大律師何卓衡代表，答辯人為香港言語治療師總工會清盤人，昨無代表應訊。翻查資料，政府今年5月刊憲宣布，根據《職工會條例》第14條委任職工會登記局副局長為工會的清盤人。香港言語治療師總工會5名時任理事：主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓，2022年被判串謀發布煽動刊物罪成，各囚19個月。

申請方基於《國安法第43條實施細則》第13條申請將財產充公，指案中證據顯示工會成立目的具政治性，即以非法手段向政府施壓和參與港獨「抗爭」，涉案財產與犯罪活動相關，旨在為工會營運提供資金，以資助或協助從事危害國安有關的活動。

開庭即判 官：熟悉本案

申請方稱，出版《羊村》繪本並派發予公眾，似是證明工會從事危害國安活動最突出的一點，但正如原審法官指出，工會亦有其他為達成政治目的之行為。申請方引述主席黎雯齡受訪提到工會開小組，是為在學校、院舍、醫院的言語治療師打開平台，平時會討論行業議題，並在當中「揭示政權問題」；黎又稱會員本身支持運動，但在工會中又可從產業層面「發掘更多極權證據，將抗爭連上自己的生活」。

據了解，涉案款項包括工會在匯豐銀行的110,682.94元存款和6202.1元備用現金。申請方指現時法庭另扣起一筆約5萬元的款項作清盤費用，若有餘款會一併充公。陳官表示，他曾處理本案被告保釋申請，相當熟悉本案，考慮後根據律政司草擬的文件頒下充公令。

【案件編號：HCMP 773/24】

相關字詞﹕港區國安法 實施細則 充公令 香港言語治療師總工會 羊村繪本案 串謀發布煽動刊物

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