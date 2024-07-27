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港聞二

一年284雀鳥撞玻璃亡 觀鳥會籲政府推措施以身作則

【明報專訊】香港觀鳥會昨日發表《香港鳥撞玻璃報告》指出，2022年9月至2023年8月底錄得249宗鳥撞報告，涉及48種雀鳥合共309隻；當中13種「具保育級別」，數量88隻，佔整體28.5%，包括兩隻屬極度瀕危、俗稱「禾花雀」的黃胸鵐，以及一隻國家二級保護動物「北鷹鴞」等。所有鳥撞玻璃個案中，284隻死亡、25隻受傷。會方認為城市化發展大幅採用玻璃物料，恐威脅生物多樣性，建議政府研究立法規管新建築物的規劃與設計，以遏止鳥撞問題。

249宗報告 88隻保育級

香港觀鳥會的報告整合及分析一年內接獲市民報告的鳥撞玻璃數據，結果顯示有249宗鳥撞報告，來自全港16區，涉及48種雀鳥，其中13種具保育級別；錄得最多鳥撞紀錄的5個鳥種分別為栗頸鳳鶥（71隻）、白頭鵯（41隻）、暗綠繡眼鳥（38隻）、栗背短腳鵯（30隻）和樹麻雀（11隻）。

遷徙季常見 最多一宗35死

報告亦發現，全年以11月錄得最多鳥撞個案，涉及113隻雀鳥，其次是12月（41隻）及3月（37隻），這些月份正是春秋遷徙及冬季，亦錄得較多集體鳥撞事件，當中11月有7宗。

最嚴重的集體鳥撞個案於2022年11月10日發生，當日中大伍宜孫書院圓夢臺至少錄得35隻白頭鵯疑因撞向透明玻璃欄杆，集體死亡。

美孚站裝防撞貼紙 風險減九成

觀鳥會高級保育主任黃雪媚稱，鳥撞玻璃並非「無得救」，如港鐵美孚站安裝防鳥撞貼紙後，鳥撞率大減九成，不過一些高風險政府建築物如北角政府合署、何文田政府合署等仍有待改善，敦促政府先在已知有鳥撞風險的建築物實施「防鳥撞」措施，以身作則。

相關字詞﹕鳥撞玻璃

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