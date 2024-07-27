明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

料惠300企 商用HPC服務啟用

【明報專訊】香港科技園昨稱，全港首個商用高效能運算（High-Performance Computing，簡稱HPC）服務本月起在將軍澳創新園正式運作，配合大數據，向企業提供運算力、加速工具及數據資源，助企業數碼轉型，預料能支持逾300間從事人工智能（AI）及數據技術的企業使用，暫有4間機構試用服務。

AI訓練快9倍 省75%成本

根據科技園網站資料，HPC服務採用AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）運算平台，能助企業提升AI訓練速度約9倍，節省約75%成本。4間試用服務的企業分別為中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心、物流及供應鏈多元技術研發中心、全境智能有限公司及Pantheon Lab Limited。

Pantheon Lab研發AI生成數碼人物，總經理司徒栩兒稱，目前主要應用HPC服務於研究方面，改善核心技術，包括提升回應時間、訓練模型效率、應用場景等，不過服務成效仍有待觀察。

科技園：未見晶片禁令影響

被問到英偉達運算平台屬美國公司，美國禁運先進晶片到中國，會否擔心本港HPC服務受影響，科技園公司創新製造高級總監黃家裕強調相關服務用於科研，暫未見禁令會影響服務。至於收費方面，根據科技園網站，價格方案初步分日費、月費及年費，日費1440元起，月費3,600元起。黃家裕稱將適時公布詳細價目表。司徒栩兒則說，重視服務成效大於服務收費。

上 / 下一篇新聞

鍾沛權囚21月 病重林紹桐毋須回柙 官斥參與抗爭非單純新聞工作者 罪行嚴重
鍾沛權囚21月 病重林紹桐毋須回柙 官斥參與抗爭非單純新聞工作者 罪行嚴重
林紹桐腎餘三成功能 求情稱入監或致命
林紹桐腎餘三成功能 求情稱入監或致命
較原定開庭遲兩小時 頭位旁聽者清晨已至
較原定開庭遲兩小時 頭位旁聽者清晨已至
抵港籠內頻外望 擋板不減好奇 熊貓海園入伙 後代「永久留港」
抵港籠內頻外望 擋板不減好奇 熊貓海園入伙 後代「永久留港」
海園擬塑熊貓IP 「或拍卡通推珠寶」
海園擬塑熊貓IP 「或拍卡通推珠寶」
國慶煙花料33萬人賞 紅磡海濱不開放
國慶煙花料33萬人賞 紅磡海濱不開放
盧煜明：助重建學生會 須註冊社團 中大今議決校長任命 昨辦師生校友見面
盧煜明：助重建學生會 須註冊社團 中大今議決校長任命 昨辦師生校友見面
提發展策略 力推跨學科研究
提發展策略 力推跨學科研究
澳門疫後百場演唱會 逾半沒來港 學者：博企補貼帶動多元消費 莊太量：場外市道幫助小
澳門疫後百場演唱會 逾半沒來港 學者：博企補貼帶動多元消費 莊太量：場外市道幫助小
賭場外店舖：剛通關生意佳 今跌七八成
賭場外店舖：剛通關生意佳 今跌七八成
澳門2022年修例 博企須撐多元發展
澳門2022年修例 博企須撐多元發展
暗門捲款失蹤 虛幣店盜買家400萬 訛稱入房點算 反鎖事主店內
暗門捲款失蹤 虛幣店盜買家400萬 訛稱入房點算 反鎖事主店內
3000人墮「高科技投資」騙局 涉款5800萬
3000人墮「高科技投資」騙局 涉款5800萬
數十記者遭滋擾恐嚇 記協：警接觸最少兩報案人
數十記者遭滋擾恐嚇 記協：警接觸最少兩報案人
微電子中心年底開 料入駐率八成 援產「第三代半導體」 科技園：正研擴建
微電子中心年底開 料入駐率八成 援產「第三代半導體」 科技園：正研擴建
一年284雀鳥撞玻璃亡 觀鳥會籲政府推措施以身作則
一年284雀鳥撞玻璃亡 觀鳥會籲政府推措施以身作則
政府引「國安細則」入稟 羊村案工會資產充公
政府引「國安細則」入稟 羊村案工會資產充公
中醫師涉謀殺案續審 警：事主母疑女撞邪 邀被告同住
中醫師涉謀殺案續審 警：事主母疑女撞邪 邀被告同住
5年兩犯 偷拍裙底男判感化
5年兩犯 偷拍裙底男判感化
屠龍隊長哽咽求情 歉疚破壞社會 冒尋仇風險出庭頂證 冀額外減刑
屠龍隊長哽咽求情 歉疚破壞社會 冒尋仇風險出庭頂證 冀額外減刑
切線不打燈釀武鬥 司機雙雙被捕
切線不打燈釀武鬥 司機雙雙被捕
海關破海路走私 檢值1.5億相機手機板腦
海關破海路走私 檢值1.5億相機手機板腦
潮行GBA：中山古今遊
潮行GBA：中山古今遊
灣區手記：馬路驚險 ／文：尚東美
灣區手記：馬路驚險 ／文：尚東美
【Emily】ifva短片賽暫停辦 「調整未來方向」 已辦29年 曾有涉社運場面作品撤放映
【Emily】ifva短片賽暫停辦 「調整未來方向」 已辦29年 曾有涉社運場面作品撤放映
【Emily】廠商會料今明兩年GDP增長2.5%-3%
【Emily】廠商會料今明兩年GDP增長2.5%-3%
【Emily】吸市民下載 防騙視伏App辦大抽獎 送比亞迪車榮耀手機
【Emily】吸市民下載 防騙視伏App辦大抽獎 送比亞迪車榮耀手機
【Emily】衛署前高官撰文 反對減烈酒稅
【Emily】衛署前高官撰文 反對減烈酒稅
【Emily】國際中小企創業賽港三甲 將力爭進駐內地園區
【Emily】國際中小企創業賽港三甲 將力爭進駐內地園區
【Emily】新西蘭實習生分享港魅力：有家嘅感覺
【Emily】新西蘭實習生分享港魅力：有家嘅感覺