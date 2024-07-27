料惠300企 商用HPC服務啟用

AI訓練快9倍 省75%成本

根據科技園網站資料，HPC服務採用AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）運算平台，能助企業提升AI訓練速度約9倍，節省約75%成本。4間試用服務的企業分別為中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心、物流及供應鏈多元技術研發中心、全境智能有限公司及Pantheon Lab Limited。

Pantheon Lab研發AI生成數碼人物，總經理司徒栩兒稱，目前主要應用HPC服務於研究方面，改善核心技術，包括提升回應時間、訓練模型效率、應用場景等，不過服務成效仍有待觀察。

科技園：未見晶片禁令影響

被問到英偉達運算平台屬美國公司，美國禁運先進晶片到中國，會否擔心本港HPC服務受影響，科技園公司創新製造高級總監黃家裕強調相關服務用於科研，暫未見禁令會影響服務。至於收費方面，根據科技園網站，價格方案初步分日費、月費及年費，日費1440元起，月費3,600元起。黃家裕稱將適時公布詳細價目表。司徒栩兒則說，重視服務成效大於服務收費。