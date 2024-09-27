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微電子中心年底開 料入駐率八成 援產「第三代半導體」 科技園：正研擴建

【明報專訊】香港科技園公司3個創新園分別位於大埔、元朗和將軍澳，其中元朗創新園的微電子中心（MEC）今年底開幕，料約八成入駐率。科技園稱已進入最後階段工作，如設配套及測試，形容進度理想；又提及會擴建MEC，正做擴建可行研究，預計明年中能提交予董事會審批及申請撥款。

MEC佔地約3.25公頃，建築面積逾3.85萬平方米，當中設半導體製造室、潔淨室、公共危險品儲存庫等設施，目標是支援開發和試產「第三代半導體」產品。第三代半導體可高效轉換電源，適用於再生能源產業，包括太陽能發電、電動車及快速充電設備。同時，由創新及科技基金資助的研發機構「香港微電子研發院」將進駐MEC，於MEC成立兩條「中試線」，包括第三代半導體的兩項主要材料氮化鎵（GaN）及碳化硅（SiC），共同研發半導體。

科技園公司創新製造高級總監黃家裕表示，科學園正為MEC做最後階段工作，如設配套及測試，形容進度理想，建造成本在預算之內，並無超支。他稱為把元朗創新園構建成「微電子生態圈」，正籌備MEC擴建，現已物色園區鄰近4至5幢大樓及土地，正做擴建可行研究，如實地考察、與業界商討擴建用地用途等，預料明年中能提交相關研究交予董事會審批及申請撥款。

擴建塑生態圈 擬明年中申撥款

翻查資料，立法會財委會2020年5月批准撥款20億元，作為科技園公司的注資股本，以興建微電子中心，如項目成本最終超出20億元，科技園公司須自行承擔資金差額。

科技園昨就微電子中心及全港首個商用高效能運算（High-Performance Computing，簡稱HPC）服務（見另稿）舉行啟動禮。創新科技及工業局長孫東致辭稱，期望與其他持份者發揮協同效應，協助本港人工智能、微電子等新興產業發展，建立香港創科生態圈，發展「新質生產力」。

香港科技園公司主席查毅超表示，隨着AI發展，高質素AI解決方案需求增加，AI以數據為基礎，需強大運算力，故研發全港首個商用HPC服務，並稱「這是首個（HPC服務），未來會有更多」。他相信科技園兩項新服務將可增強本港創新能力。

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