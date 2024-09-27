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港聞二

數十記者遭滋擾恐嚇 記協：警接觸最少兩報案人

【明報專訊】記協早前表示有數十名記者近月受不同滋擾及恐嚇。事隔近兩周，記協主席鄭嘉如昨日向會員表示，得悉警方已接觸最少兩名報案人跟進案件，私隱專員公署亦將部分投訴轉介警方跟進，惟記協執委會兩名報案人暫未收到警方聯繫。記協續稱，多名官員表明不接受滋擾恐嚇的行為後，相關情况「似乎全然停止」，認為顯示「在香港法治和保安官員的威嚴下，歹徒仍然有所忌憚，不至於公然繼續其惡劣行為」，並印證記協存在的意義。

指高官表態後滋擾收斂

鄭嘉如在《記者之聲》撰文，強調記協會繼續監察狀况，鼓勵同業多交換信息，避免再現記者獨自面對困境。

記協亦提及有部分傳媒的評論質疑記協的指控全部匿名或無人報警，暗示或明示指控屬虛構，記協反駁指說法與事實相違，並一早提供報案人數目，警方和私隱專員公署亦於短時間內向傳媒確認已收投訴，也有3間傳媒發聲明確認有人受滋擾，記協亦在記者會讀出其家人收到的滋擾信內容，反問相關時事評論人是否沒有閱讀記協聲明、沒有閱覽當天新聞或無視政府回覆。

記協本月13日開記者會表示，近3個月收到數十名記者投訴稱遭受不同形式滋擾及恐嚇，包括於社交媒體抹黑及恐嚇、發電郵或寄信件到記者及其家人的住址和工作地點等，13間國際和本地媒體及兩家新聞教育機構受影響。有個案稱收到自稱「愛國人士」的匿名投訴電郵或信件。特首李家超上周二（17日）回應事件指，任何人若需執法人員協助，都可以報案，表示執法部門會秉公辦理。

私隱專員公署回覆表示，就事件接獲兩宗投訴，正按既定程序處理，不便進一步評論個案。

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